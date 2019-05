Ernest Maragall: “Estoy dispuesto a gobernar Barcelona en solitario”

Ernest Maragall, el pasado miércoles en Barcelona. FOTO: Albert Garcia/VÍDEO: Gianluca Battista

Esquerra le dio un vuelco a su candidatura en Barcelona colocando a Ernest Maragall (Barcelona, 1943) como cabeza de cartel. Fue uno de los fontaneros de los mandatos de su hermano Pasqual y uno de los socialistas que rompió el carné en 2012 para acercarse al independentismo.

Pregunta. Según las encuestas podría ser el primer alcalde independentista de Barcelona.

Respuesta. Lo que tenemos que hacer es apartar las encuestas y seguir trabajando.

P. ¿Con quién pactará?

R. Somos la única fuerza que está en condiciones de establecer relaciones positivas en torno a progresismo y república.

P. ¿Progresismo con Colau y república con Junts per Catalunya (JxCat)?

R. Y república con Colau y progresismo con JxCat. Tenemos que estirar al máximo hacia estas dos direcciones, las CUP también. El binomio progresismo-república es otra forma de decir que estamos en condiciones de que Barcelona lidere esta mayoría que existe entorno a la libertad y la democracia. ERC es la única en condiciones de liderar este frente.

P. ¿Colau es republicana?

R. Pregúnteselo a ella. Hay personas con convicciones profundas, pero se trata de concretarlo en acción política. El partido republicano es ERC. Cuando hablo de libertad y democracia quiero decir que Quim Forn pueda participar en la campaña y que los otros presos políticos recuperen la libertad. Hasta ahora Colau no ha tenido un compromiso claro en defensa de esos conceptos.

P. Habla más de república que de independencia. ¿Esto no es mezclar conceptos?

R. No busco una distinción de conceptos, sino una proyección. Hablar de república es hablar de políticas tangibles.

P. ¿Veremos la independencia?

R. Haremos todo lo posible por acercarnos.

P. ¿No tendrá que escoger? Colau y Forn se autoexcluyen.

R. No. Espero estar en condiciones de atraer a unos y a otros a un acuerdo, pero también estoy dispuesto a gobernar en solitario.

P. Se ha sufrido mucho con gobiernos en minoría...

R. Cuanto menor es la mayoría de un Gobierno más exigente es la capacidad de llegar a acuerdos en todas las direcciones.

P. ¿El independentismo entenderá que no pacte con Forn?

R. Le hago la pregunta contraria: ¿JxCat puede renunciar a hacer más grande el bloque incorporando los comunes? No me lo imagino. ¿El espacio de los comunes puede no comprometerse por la única razón que está JxCat? No. El rol de ERC es articular.

P. ¿Significa que Barcelona continuará cautiva del procés?

R. Barcelona quedará liberada de la ambigüedad de Colau. Barcelona se ha comprometido siempre, también el 1 de octubre, a diferencia del Ayuntamiento.

P. Habla de construir 15.000 viviendas en dos mandatos. Colau prometió una cifra similar y no lo logró. ¿Qué hará distinto?

R. No es solo construcción. Hablamos de comprar y regular de otra manera. Habrá una acción concertada con el Govern y con quien haga falta para cambiar las reglas de los alquileres.

P. Es competencia estatal...

R. ¿Y entonces Barcelona se tiene que quedar callada? Ser republicanos hoy quiere decir alzar la voz y las ciudades son las que tienen que dar respuesta a los retos globales. Está por verse si el Govern no puede regular el alquiler.

P. Ya se ha intentado ir a Madrid para modificar la ley de arrendamientos. Y Colau se queja de la falta de ayuda del Govern...

R. Gobernar no solo es quejarse y denunciar, sino también definir la corresponsabilidad. Ella no ha hecho todo lo que ha podido. No se trata solo de grandes cumbres de ciudades. No quiero eximir al Govern de responsabilidades pero obtendremos su apoyo en seguridad, movilidad...

P. O sea que a Maragall no le dejará plantado el consejero Buch, como le pasó a Colau.

R. Pregúntele a ella qué hizo para que eso pasara. Aquí hay una auténtica obsesión con el espejo Generalitat. No nos podemos instalar en la confrontación institucional.

P. ¿Negociará con Pedro Sánchez?

R. No le quepa la menor duda. Eso no se ha hecho ni con la forma ni la intensidad necesaria.

P. ERC ha enterrado y desenterrado el tranvía. ¿Habrá conexión por la Diagonal si gana?

R. Sí. Hemos dicho que no mientras no hay un buen planteamiento. Hay incógnitas que hemos hecho constar en el acuerdo, como las repercusiones de la inversión, sobre la gestión y si es necesaria una nueva concesión.

P. Su campaña pone en valor la diversidad de la ciudad. ¿Por qué no hay ningún candidato de origen inmigrante en los puestos de salida de su lista?

R. M’hamed Abdelouahed Allaoui es el número 16.

P. Sus adversarios ponen sus 76 años como una desventaja.

R. He estado dos veces en régimen de pensionista. Estoy aquí por la represión. En España no hay normalidad porque nuestros representantes son presos políticos.

P. ¿Su apellido es una ventaja?

R. Y una exigencia y un orgullo. Intento no olvidarme.

P. Sus rivales también reivindican el legado de su hermano...

R. Todos deberíamos hacer un esfuerzo de contención. Yo lo hago. Hay un patrimonio colectivo que se llama Pasqual Maragall y que es una manera de entender la acción de gobierno y también las relaciones entre Cataluña y el Estado español.