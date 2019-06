Collboni dice que solo se reunirá con Colau y agradece la “generosidad” de Valls

La resaca de las elecciones municipales en Barcelona y el escenario de pactos poselectorales llegó este sábado a Sitges, donde se clausuró la reunión anual del Círculo de Economía. El alcaldable de Barcelona Jaume Collboni (PSC) aseguró que Barcelona en comú, la formación de la alcaldesa en funciones, Ada Colau, "será el único grupo" con el que se sentarán a hablar y negociar un posible

acuerdo para tener un gobierno de izquierdas, de progreso y estable en el consistorio. Además, el socialista agradeció la generosidad del líder de Barcelona pel canvi - Ciutadans, Manuel Valls, que ha ofrecido los votos de sus seis concejales para que Colau pueda ser investida si llega a un acuerdo de Gobierno con el PSC. BCN Canvi-Cs, Manuel Valls.



"El señor Valls, en un acto de responsabilidad y generosidad, dijo que ponía sus votos también al servicio de esto", dijo Collboni en alusión a su propuesta de coalición con los comunes para evitar un gobierno independentista, y reiteró que su propuesta es un acuerdo que no subordine la ciudad al conflicto político, que es lo que considera que propone el independentismo. El alcaldable socialista aseguró que es optimista respecto al futuro de Barcelona y pidió que se esté "a la altura del momento" para dar a la ciudad un gobierno que responda a lo que la gente ha pedido

y que genere crecimiento económico y redistribución de la riqueza.



Collboni defendió que las elecciones han arrojado un resultado "clarísimo", en el que el 60% de los barceloneses han votado opciones no independentistas y que los concejales de partidos independentistas (ERC y Junts per Barcelona) solo suman 15 de los 41 ediles del Ayuntamiento, tras lo que se ha preguntado por qué debe haber un alcalde independentista si no tienen la mayoría.



El socialista, que durante el mandato pasado ya gobernó con Colau durante un año y medio (un pacto que se rompió al apoyar los socialistas la aplicación del artículo 155 en Cataluña) no quiso hablar todavía sobre las negociaciones. La alcaldesa en funciones defiende un tripartito de izquierdas formado por los comunes, ERC y PSC, que suman 28 de los 41 concejales, pero los vetos cruzados lo hacen imposible. ERC rechaza gobernar con los socialistas, a quienes considera responsables de "la represión" y el PSC se niega a compartir ejecutivo con un partido independentista.