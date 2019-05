Valls ofrece dar apoyo a un gobierno de Colau y Collboni “sin condiciones”

El ex ministro francés Manuel Valls ha anunciado este miércoles que ofrece los votos de sus seis concejales a una investidura de Ada Colau como alcaldesa sin "condiciones previas ni ultimátum", pero también al socialista Jaume Collboni. Valls asegura que "la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo". Valls ha añadido que la iniciativa la deben tomar Colau y el candidato del PSC: "Es el momento de hacer gestos de responsabilidad".

“No he dicho que pactaré, he dicho que hay principios. Frecuentemente la política es tomar la decisión menos mala. La ciudad no puede caer en manos del independentismo. No pedimos nada. No entramos en ninguna negociación. Ahora son principios. Tengo mi ética y mi responsabilidad. Y lo haré todo para que no haya un alcalde independentista. Collboni ya ha dicho lo que quiere, ahora le toca a Colau. Pero me ofrezco para encontrar esta situación”, ha asegurado Valls en rueda de prensa.

La formación naranja y Barcelona pel Canvi, la plataforma transversal de Valls, obtuvieron seis concejales, solo uno más que en 2015, y pasaron de ser el tercer al cuarto grupo del Consistorio.