Un bloque del agro mexicano mantiene el pulso al Gobierno pese al deslinde de gran parte del sector

El campo mexicano ha vuelto a las calles, pero la fuerza exhibida este lunes no es la de octubre. Tampoco ha habido en esta jornada la unión que se demostró entonces, pues gran parte de las organizaciones del sector se han deslindado de la cita, convocada en 20 Estados por el Frente Nacional por el Rescate del Campo y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). El resultado, por el momento, es un saldo blanco en incidentes graves y un paisaje desigual en cada Estado. Tlaxcala y Zacatecas encabezan la lista de entidades donde se han producido más bloqueos parciales o totales, que la Secretaría de Gobernación cifraba a mediodía en 11 en total, con 161 vehículos y una participación de algo menos de 600 personas, a la espera del balance final. Hacia las seis de la tarde, se mantenían solo cinco bloqueos en cinco entidades, según la dependencia. La titular, Rosa Icela Rodríguez, mantiene el llamado al diálogo, pero desde las agrupaciones convocantes elevan la cifra hasta las 300.000 y aseguran: “Aquí vamos a resistir”.

Las protestas de agricultores y transportistas de este lunes se retoman donde se dejaron en otoño, después de un acuerdo provisional con el Gobierno de Claudia Sheinbaum que ha saltado por los aires para una parte del gremio. La sensación en el Frente Nacional es de “decepción”, en palabras de uno de sus dirigentes, Eraclio Rodríguez, que lamenta por teléfono el “total abandono” de parte del Gobierno federal. “No ha habido ninguna comunicación, no ha habido ningún llamado al diálogo que pregonan sostener con todos los grupos”.

Rodríguez asegura que las conversaciones sostenidas hasta ahora no han llegado a ningún lado y espera la formación de una “comisión de funcionarios que atienda el problema con capacidad resolutiva y toma de decisiones” como condición para levantar el paro indefinido inaugurado este lunes. Frente a la denuncia del incumplimiento de los acuerdos que hacen desde la agrupación, el Ejecutivo se ha mantenido firme en la defensa de los logros obtenidos en estos meses, el escudo bajo el que justifican que “no hay motivo” para tales movilizaciones. “Hay algunos agricultores que no están de acuerdo, pero son pocos realmente”, ha dicho la propia presidenta este lunes. Entre las principales medidas adoptadas está la entrega directa de 3.412 millones de pesos a casi 41.000 productores de maíz blanco y amarillo.

En el Frente lo califican de insuficiente ―“somos cinco millones de productores, cuándo van a atender a los otros 4,96 millones”― y se centran en uno de los principales puntos de desacuerdo: la salida de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC). En vísperas de su revisión, el acuerdo comercial tiene a todos los sectores económicos en vilo y ávidos por convertir sus preocupaciones en la prioridad para las próximas negociaciones al más alto nivel. “[Esas demandas] son mucho más difíciles de cumplir”, ha reconocido la mandataria, que impulsa un acuerdo voluntario entre los grandes compradores nacionales de grano para que prioricen el producto mexicano frente al extranjero. “Eso se logró, o se está logrando. Todavía no tenemos la firma”, ha manifestado.

Muchas de las organizaciones del sector “reconocen” esos esfuerzos del Ejecutivo por acercarse a los productores mexicanos, que atraviesan un momento crítico por los bajos precios de venta y el alza del coste de algunos insumos clave como los fertilizantes, a los que se suma la fuerte competencia internacional y muy especialmente la del vecino del norte. La producción mundial de maíz para el ciclo comercial 2025-2026 alcanzará los 1.265,9 millones de toneladas, un 3,9% más respecto al ciclo anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura, basados en el último informe de sus homólogos estadounidenses. De esa cantidad, 401,8 millones de toneladas provendrán de Estados Unidos, el principal aliado y competidor de México. De ahí, la presión a la baja de los precios y la importancia de la próxima revisión del TMEC.

El contexto es claro para todas las organizaciones, donde difieren es en la forma de abordarlo y la lectura de la posición del Ejecutivo. “Reconocemos la legítima preocupación de los productores del país y coincidimos en la urgencia de atender esta problemática de manera integral”, ha expresado este lunes en un comunicado el Consejo Nacional Agropecuario, que se ha desmarcado de las movilizaciones: “Esta apertura al diálogo, que no se tenía en años anteriores, representa una oportunidad relevante para alcanzar acuerdos”. Otras agrupaciones, como la Confederación de Cámaras Industriales, también han hecho un llamado a “privilegiar el diálogo constructivo” y la “coordinación con las autoridades”.

Los responsables del Ejecutivo han empleado fórmulas similares para referirse a las negociaciones y han enarbolado la bandera de los resultados. Por ejemplo, la ampliación de los volúmenes de acopio del programa de Alimentación para el Bienestar, que ha sumado hasta la fecha 150.000 toneladas de frijol y 654.000 toneladas de maíz blanco. Juntos suman casi 9.000 millones de pesos de inversión en beneficio de unos 54.000 pequeños productores, según los datos del Gobierno.

Las agrupaciones convocantes mantienen, no obstante, el pulso a la presidenta, a la que esperan arrancarle medidas más contundentes frente a los problemas que encara el campo en el largo plazo. Algunas de las casetas quedaron liberadas hacia la mitad de la jornada, como la de la Marquesa, a la entrada de la capital mexicana. La intención de este sector del agro mexicano, con todo, es aguantar. El paro indefinido se mantiene el martes.