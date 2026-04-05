Los agricultores y transportistas de México confirman “un paro indefinido” en 20 Estados a partir del lunes

Los agricultores y transportistas regresan a las calles. El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas en México han confirmado que iniciarán el lunes bloqueos en carreteras y puntos estratégicos de 20 Estados del país para protestar por “la grave situación” que enfrenta el campo y el transporte de alimentos. Las organizaciones afirman que afrontan una “crisis que amenaza el abasto y los precios de los alimentos”, derivada de “la inseguridad en las carreteras” y la “falta de financiamiento y apoyos del Gobierno”. El paro comienza el lunes, pero se ha convocado de forma “indefinida”. La Confederación de Cámaras Industriales y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga se han desmarcado del bloqueo para priorizar el diálogo con el Gobierno.

Cuatro meses ha durado la tregua entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el campo. Después del pulso de finales de noviembre, los agricultores y transportistas han vuelto a unirse para exigir mejores condiciones. En su comunicado de este domingo, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano reconoce que esta semana tuvieron reuniones con la secretaría particular de la presidenta, pero que “no tuvo respuestas positivas precisas”: “A meses de iniciado el diálogo con el Gobierno de México la problemática no sólo no se resuelve sino que se profundiza”.

Esta situación, mantienen, es la que les lleva de nuevo a parar el país. Las organizaciones exigen seguridad en las carreteras, la “desactivación de retenes que son puntos de extorsión policial (San Roberto, Nuevo León; San Blas, Nayarit; La Venta, Tabasco y San Luis Río Colorado, Sonora)”, patrullaje continuo de la Guardia Nacional en las carreteras federales, más cámaras y botones de alerta, la creación de una fiscalía especializada para la denuncia de delitos de transporte de carga pesada y “apoyo inmediato a viudas y huérfanos de compañeros caídos por la delincuencia organizada en carreteras”.

Sobre las ayudas económicas, buscan “sacar los granos básicos del T-MEC y detener ya las importaciones indiscriminadas”, establecer “precios justos” que les permitan recuperar costos y crear una banca de desarrollo para el campo. Además, las organizaciones demandan una reunión “urgente” directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esta ocasión, los transportistas no han mantenido la cohesión interna, que había sido habitual en otras protestas. Así, además de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales), cuatro cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje se han desvinculado del megabloqueo. “Reconocemos que el sector enfrenta retos relevantes, sin embargo, la vía adecuada para su atención es el diálogo permanente, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, evitando acciones que afecten a la ciudadanía, a las cadenas de suministro y al desarrollo económico del país”, han difundido en un comunicado este domingo, donde priorizan las mesas de diálogo, porque es ahí “donde se pueden construir soluciones efectivas y sostenibles”.