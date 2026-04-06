Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Al menos 17 muertos en Irán tras los nuevos ataques de EE UU e Israel

Al menos 17 muertos en Irán tras los nuevos ataques de EE UU e Israel

Al menos 17 personas han muerto este lunes en Irán tras una nueva serie de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que alcanzó distintos puntos del país persa, según agencias de noticias vinculadas con el Gobierno iraní.

Trece de las víctimas fallecieron en un bombardeo sobre dos viviendas en la ciudad Ghal'eh Mir, en el distrito de Baharestan y, según el gobernador de la región, las autoridades continúan la “búsqueda para rescatar a las personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros”, según indica Fars.

La agencia Mehr informa sobre un ataque contra zonas residenciales en el este de Teherán que causó cuatro muertos y siete heridos, después de que las bombas dejaran “tres viviendas completamente destruidas y otros 50 edificios con daños graves”. La ofensiva afectó también a la Universidad Sharif, donde la destrucción de instalaciones energéticas paralizó la red eléctrica en el noreste de la capital, según Fars.

En paralelo, reportes de la agencia Tasnim documentaron daños en la mezquita universitaria, con imágenes que muestran techos colapsados y cristales rotos en el interior del recinto religioso. (Efe)