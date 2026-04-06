Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Al menos 17 muertos en Irán tras los nuevos ataques de EE UU e Israel
Trump ofrece este lunes una rueda de prensa horas antes de que finalice el ultimátum impuesto a Teherán para que abra el estrecho de Ormuz
Al menos 17 personas han muerto en la madrugada de este lunes en Irán tras una nueva serie de bombardeos conjuntos de EE UU e Israel, en una ofensiva que ha alcanzado distintos puntos del país, según recogen agencias de noticias vinculadas con el Gobierno iraní. Israel, por su parte, ha informado del lanzamiento de proyectiles hacia su territorio desde Irán. Varios países del Golfo, entre ellos Emiratos, también han denunciado nuevos ataques. Estos enfrentamientos tienen lugar en la víspera del vencimiento del ultimátum del presidente de EE UU, Donald Trump, quien ayer domingo anunció que destruirá “absolutamente todo” si no se abre el estrecho de Ormuz antes de que finalice el martes. El republicano, quien tiene previsto ofrecer una rueda de prensa este lunes, declaró en una entrevista a la cadena Fox que Irán está negociando y que cree que es “posible” alcanzar un pacto hoy mismo.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Aliados estratégicos de Estados Unidos, de quien dependen para su seguridad, y con lazos más o menos estrechos con Israel, los países del golfo Pérsico sufren cada día en primera línea de frente las consecuencias de una guerra en la que no quieren verse implicados. Horas después de que el presidente Donald Trump reiterase su ultimátum al régimen de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y alcanzar un acuerdo, la Corporación de Petróleos de Kuwait confirmó el domingo que un ataque de drones había desatado incendios en sus instalaciones. La compañía bareiní Gulf Petrochemical Industries informó también de los daños causados por una incursión de aviones no tripulados iraníes. Emiratos Árabes Unidos dio cuenta también de los ataques sufridos en el complejo petroquímico de Borouge, mientras que en Kuwait dos plantas desalinizadoras de agua fueron también afectadas por los bombardeos con drones.
Al menos 17 muertos en Irán tras los nuevos ataques de EE UU e Israel
Al menos 17 personas han muerto este lunes en Irán tras una nueva serie de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que alcanzó distintos puntos del país persa, según agencias de noticias vinculadas con el Gobierno iraní.
Trece de las víctimas fallecieron en un bombardeo sobre dos viviendas en la ciudad Ghal'eh Mir, en el distrito de Baharestan y, según el gobernador de la región, las autoridades continúan la “búsqueda para rescatar a las personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros”, según indica Fars.
La agencia Mehr informa sobre un ataque contra zonas residenciales en el este de Teherán que causó cuatro muertos y siete heridos, después de que las bombas dejaran “tres viviendas completamente destruidas y otros 50 edificios con daños graves”. La ofensiva afectó también a la Universidad Sharif, donde la destrucción de instalaciones energéticas paralizó la red eléctrica en el noreste de la capital, según Fars.
En paralelo, reportes de la agencia Tasnim documentaron daños en la mezquita universitaria, con imágenes que muestran techos colapsados y cristales rotos en el interior del recinto religioso. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este lunes 6 de abril. Seguimos pendientes del ultimátum del presidente de EE UU, Donald Trump, quien ayer domingo anunció que destruirá “absolutamente todo” si no se abre el estrecho de Ormuz antes de que finalice el martes. El republicano ha declarado en una entrevista a la cadena Fox que Irán está negociando y que cree que es “posible” alcanzar un pacto este mismo lunes. Mientras, siguen los ataques. Teherán ha lanzado esta madrugada una nueva oleada de ataques contra territorio israelí. Los países del Golfo, entre ellos Emiratos, también han denunciado nuevos bombardeos. Al menos 17 personas han muerto en Irán tras una nueva serie de bombardeos conjuntos de EE UU e Israel, en una ofensiva que ha alcanzado distintos puntos del país, según recogen agencias de noticias vinculadas con el Gobierno iraní.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.