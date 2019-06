Metro se niega a indemnizar sin juicio a la familia de un trabajador fallecido por amianto

La familia de Antonio Morán, el segundo empleado de Metro de Madrid fallecido por manipular el amianto de sus instalaciones, tendrá que esperar al juicio para recibir una indemnización. La empresa pública ha rechazado pactar una cantidad sin necesidad de acudir a los tribunales en el acto de conciliación celebrado este martes. El pasado mes de abril, Metro ya fue condenado a pagar 370.000 euros a los familiares de otro trabajador (Julián Martín) fallecido por el mismo motivo. El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, manifestó entonces que no recurriría la sentencia y que aplicaría "el mismo criterio" en los siguientes casos reconocidos. El suburbano conocía la existencia de este material desde hace más de dos décadas.

La demanda de este martes ha sido presentada por el sindicato CC OO en nombre del hijo de Antonio Morán, que falleció por manipulación del amianto en el suburbano el 24 de mayo de 2018. "El caso de nuestro compañero Antonio Morán es más mucho más claro que el primer juicio que se celebró de nuestro compañero Julián Martín, debido al mesotelioma diagnosticado, dado que ese tipo de cáncer solo lo produce la manipulación y exposición al amianto", explica Juan Carlos de la Cruz, representante del sindicato en el comité de empresa. En su opinión, la Asesoría Jurídica de Metro no podrá alegar en este caso que el fallecimiento por cáncer de pulmón podría ser debido a que era fumador y no a la exposición al amianto, como sí ocurrió en el caso de Martín. Por eso, no entiende que no se haya llegado a una conciliación.

El sindicato recuerda que el presidente en funciones, Pedro Rollán, manifestó que el Gobierno regional no presentaría ningún recurso a la primera sentencia condenatoria e indemnizaría de manera inmediata a la familia, porque lo que se pretendía al acudir a juicio era tener fijado un criterio ante casos similares. Además, señaló que se aplicaría "el mismo criterio" en casos similares para evitar el calvario judicial a las familias. Sin embargo, la familia de Antonio Morán tendrá que esperar a un juicio. Metro de Madrid ha declinado comentar esta información.

