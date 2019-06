El “arquitecto” del 1-O no reconoce la agenda que sirvió como guía del ‘procés’

Josep Maria Jové, considerado el "arquitecto" del referéndum del 1-O, ha evitado este viernes reconocerse como autor de la agenda Moleskine encontrada en su casa y que, según los investigadores, fue una suerte de "hoja de ruta" hacia la independencia. Jové, que fue número dos de Oriol Junqueras durante el otoño de 2017, ha declarado como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por malversación, revelación de secretos y desobediencia.

El caso de Jové es peculiar en el procés. Aunque es uno de los principales artífices de la organización del referéndum, hasta ahora no había sido citado a declarar como investigado. Fue citado, como testigo, ante el Tribunal Supremo que juzga –el juicio acaba la próxima semana– a los líderes independentistas. Pero se acogió a su derecho a no declarar precisamente por su situación procesal. Además, no afronta un delito de rebelión como su jefe Junqueras ni tampoco forma parte de los 30 procesados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que indagó los preparativos de la consulta independentista. Al ser diputado en el Parlament, está siendo investigado por el TSJC.

Jové ha llegado a primera hora de la mañana al Palacio de Justicia de Barcelona arropado por diversas autoridades del Govern –como el vicepresidente Pere Aragonès– del Parlament –el presidente Roger Torrent– y cargos de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Jové ha alzado el puño izquierdo en señal de victoria antes de cruzar la puerta y dirigirse a la sala para responder al interrogatorio. El que fue número dos de Junqueras ha respondido solamente a las preguntas de su abogada en una declaración breve en la que, en esencia, ha evitado reconocerse como autor de los documentos hallados en su casa y en su despacho. El 20 de septiembre de 2017, el juez ordenó la detención de Jové y el registro de dependencias públicas y privadas.

La estrategia de la defensa pasa por impugnar las pruebas contra él. En su casa se encontraron dos documentos que han sido claves en la investigación y que sustentan, en parte, la acusación contra los líderes independentistas. Uno es el documento Enfocats, un Power Point considerado la hoja de ruta hacia la independencia. El otro es la agenda Moleskine, una especie de dietario personal del procés. Jové no ha reconocido como propios esos documentos, según fuentes judiciales.

La magistrada que instruye el caso, Maria Eugènia Alegret, ha ofrecido a Jové la posibilidad de someterse a una prueba caligráfica para contrastar si es realmente el autor de los apuntes manuscritos contenidos en la agenda. Jové se ha negado. Tampoco ha aceptado someterse a una prueba de reconocimiento de voz para cotejar las intervenciones telefónicas. Jové también ha lamentado que no estuvo presente en el regisro practicado en su despacho en el Departamento de Economia el 20-S. Las defensas de los líderes independentistas han alegado hasta ahora que, debido a la multitud de personas concentradas frente al departamento, se renunció a esa diligencia. Jové, sin embargo, se ha limitado a decir que estaba detenido y que nadie le informó del trámite.