Claves para una jornada decisiva

Después de dos intensas campañas electorales consecutivas y meses de precampaña, hoy es el día. Los madrileños están llamados a las urnas para decidir el futuro de sus municipios y del Gobierno regional para los próximos cuatro años. Todo está abierto en una jornada decisiva en la que las incógnitas las resuelven los ciudadanos. Estas son algunas de las claves que marcarán los resultados cuando se abran las urnas.

INFÓRMATE AL MINUTO DE LAS ELECCIONES EL PAÍS Madrid ha preparado un seguimiento de la campaña electoral en varios formatos y plataformas: el podcast de campaña Menuda Papeleta, una newsletter diaria (regístrate aquí para recibirla cada mañana hasta el día 27 de mayo) y, si usas Telegram, este canal para seguir la actualidad política del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La movilización. En las elecciones del 28 de abril participó un 79,9% del electorado madrileño. Un buen dato del que salió beneficiado el PSOE, que consiguió su mejor resultado en la Comunidad de Madrid y en la ciudad desde 1986. El bloque de la derecha superó sin embargo al de la izquierda. Todos los partidos han apelado a sus votantes a volver hoy a las urnas, conscientes de que en las municipales y autonómicas se vota menos pero, más que nunca, todo va a depender de un puñado de votos. Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la Comunidad, apeló en el arranque de su campaña a reeditar el espíritu del 82, cuando votó el 86% del censo. El candidato del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en esta campaña que la abstención es “el gran enemigo para que gobierne el centroderecha”.

El empate. Si algo ha quedado claro en todas las encuestas es que todo es posible hasta que se cierren los colegios electorales. Los sondeos muestran un empate técnico entre el bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) y la izquierda (PSOE, Más Madrid y Madrid en Pie), tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, donde podrían igualarse con 66 diputados. Habrá que esperar hasta bien entrada la noche para conocer hacia qué lado se inclina la balanza.

Los indecisos. Muchos ciudadanos decidirán en el último momento el sentido de su voto. En la encuesta de 40dB. que EL PAÍS publicó la semana pasada, uno de cada cuatro votantes (25,7%) no sabía o no quería contestar a quién iba a votar para la alcaldía de Madrid. En la Comunidad, fueron el 21,5%. Ciudadanos está especialmente marcado por la indecisión. En la capital, el 16,3% de quienes votaron a Albert Rivera no saben si se inclinarán por Begoña Villacís para el Ayuntamiento, y lo mismo pasa en la Comunidad, donde el 12,8% no tiene claro si votará a Ignacio Aguado.

Examen final para el PP. Después de 24 años de gobierno regional, el Partido Popular ve peligrar su principal bastión. Pablo Casado podría sumar su derrota más sonora tras la debacle que protagonizó en las generales, cuando vio evaporarse a 3,7 millones de sus votantes. Al líder del PP le examinarán también por los resultados que obtenga su apuesta personal, la candidata Isabel Díaz Ayuso, a quien el sondeo de 40dB. para la Comunidad le augura la pérdida de 21 diputados (de 48 a 27) y 13,3 puntos menos de votos, del 33,1% que obtuvo en 2015 al 19,8% que calcula para hoy. En la capital, el PP se arriesga de pasar de ser la primera fuerza a la tercera.

El ’sorpasso’ de Ciudadanos. El partido logró el 28 de abril 86.121 votos más en la región que el PP. Está por ver si vuelve a conseguir ese sorpasso esta noche. La encuesta de 40dB. para EL PAÍS apuntaba en esa dirección, por la mínima, en la capital, aunque no en la Comunidad. La clave está en esos indecisos que no saben si repetir su voto de las generales.

El retorno del PSOE. Los socialistas tienen al alcance de la mano, por primera vez desde 1995, la posibilidad de gobernar la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo es el favorito en todas las encuestas, pero que pueda ser el próximo presidente dependerá de si obtiene los apoyos necesarios para gobernar. El candidato en el Ayuntamiento, apuesta personal de Pedro Sánchez, se juega caer de tercera a cuarta fuerza en la capital. Las encuestas no le son favorables a Pepu Hernández, cuyo resultado puede ser decisivo para apuntalar una posible victoria de Manuela Carmena.

Volver a la derecha o continuar con el cambio. La alcaldesa y candidata de Más Madrid será la más votada esta noche, según las encuestas. Que vuelva a gobernar dependerá sin embargo de cómo se resuelva el equilibrio de bloques izquierda y derecha. Los ciudadanos decidirán si la capital continúa en la vía de un cambio que está en construcción o si retorna a las políticas de la derecha, que estuvo al mando de la capital, con el PP, durante 25 años hasta 2015. Íñigo Errejón también se juega mucho hoy. El candidato de Más Madrid medirá con su resultado si la apuesta de romper con Podemos para formar una candidatura con Carmena valida las tesis que le distanciaron de Pablo Iglesias.

Vox y Madrid en Pie. La ultraderecha logrará entrar en las instituciones madrileñas este domingo, y de su resultado puede depender que la balanza se incline hacia la derecha en Ayuntamiento y Comunidad. Otra de las claves de la jornada estará en dilucidar si Madrid en Pie Municipalista, encabezada por Carlos Sánchez Mato, logra o no representación en el Ayuntamiento.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram