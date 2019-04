La derecha mantiene la mayoría en la capital pese al crecimiento del PSOE

El PSOE se impuso en 13 de los 21 distritos de la capital. El PP, en seis. Y Ciudadanos, en dos. Aunque el partido de José Luis Martínez Almeida resistió el empuje del de Begoña Villacís en el municipio —toda una excepción en la región— su resultado fue desastroso en comparación con el que obtuvo en las generales de 2016. Así, fue segunda fuerza por menos de 20.000 votos, un estrecho margen que apuró tras dejarse casi el 20% de los sufragios obtenidos hace tres años, y vio cómo sus votantes le abandonaban en cifras abultadísimas en todos los distritos. Sin embargo, su hundimiento fue compensado por el crecimiento de Ciudadanos y Vox, que permitió conservar a la derecha su hegemonía en la región: el bloque conservador llegó al 53% de los votos, por el 43% del progresista.

El PP ganó Chamartín, Chamberí, Fuencarral, Salamanca, Moncloa-Aravaca y Retiro sus fortalezas de siempre en la capital. Sin embargo, sus murallas se agrietaron en todas ellas, tras derrumbarse en el resto: los populares se dejaron decenas de miles de votos en cada uno de ellos, empezando por Arganzuela donde sumó 18.000 votos por los 33.000 de 2016. Una sangría que pone en juego la primacía de la derecha en las próximas municipales, a la que aspirará Ciudadanos tras imponerse en Barajas y Hortaleza y avanzar en las zonas fuertes de los populares.

“La proxima parada es sacar al populismo en Madrid”, reflexionó sobre su oposición a la continuidad de Carmena Begoña Villacís, la candidata del partido de Albert Rivera a la alcaldía. “Son escenarios distintos”, añadió sobre el veto de su partido a un pacto nacional y regional con el PSOE, que la aspirante no hace extensivo al escenario municipal.

Los socialistas, por lo tanto, serán cortejados por todas las fuerzas con opciones de gobierno.

Primero, José Vicente Pepu Hernández, su candidato, peleará sus propias posibilidades de ser alcalde. Y luego, si no está en posición de gobernar y los resultados de ayer son trasladables a las municipales de mayo, deberá decidir con quién negocia: con el Más Madrid de Manuela Carmena, que busca la reelección, o con el Ciudadanos de Villacís.

Para empezar, el PSOE, que logró el 27% de los votos, se impuso ayer en los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas, Tetuán, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

“Me siento orgulloso de formar parte de este proyecto que busca una España más libre, igualitaria, diversa y con justicia social”, resumió Hernández tras la victoria de Pedro Sánchez, que en la capital se tradujo en que el bloque progresista acumulara el 43% de los sufragios, por el 53% del conservador.

Idiosincrasia capitalina

Sin embargo, la idiosincrasia de las elecciones locales aconseja prudencia a la hora de trasladar los resultados de las generales.

Más Madrid, la plataforma de Carmena, no se presentó a las generales, como tampoco lo hizo individualmente Izquierda Unida. Sin embargo, estas dos opciones si estarán en los colegios electorales dentro de un mes. Al mismo tiempo, Podemos, que ayer se dejó 60.000 votos con respecto a las elecciones generales de 2016, no se presentará a los comicios municipales en la capital. No obstante, la formación de Pablo Iglesias tendrá que resolver una contradicción que le permitirá mantener su influencia en el proceso.

El líder nacional de Podemos comprometió el apoyo de su partido a Carmena. Sin embargo, el proyecto autonómico de Más Madrid está liderado por Íñigo Errejón, y Podemos compite con él a través de la coalición de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, que lidera Isabel Serra. Todos los componentes de esa alianza —con la excepción de Podemos— se presentan también en la capital. De una manera u otra, Iglesias tendrá que explicitar cuál de las dos opciones apoya.

