La izquierda ve una oportunidad histórica para cambiar el Gobierno de Madrid

La encuesta de 40dB. para las elecciones autonómicas del 26 de mayo pone al alcance de la mano de los partidos de izquierda la posibilidad de gobernar en la Comunidad de Madrid tras 25 años de hegemonía del PP, pronosticando una victoria del PSOE (33 escaños), una fuerte entrada de Más Madrid (25 o 26) y 10 escaños de Unidas Podemos, que juntos podrían sumar 68-69 diputados, es decir, mayoría. El candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha declarado a su llegada al debate de candidatos que este lunes organizan EL PAÍS y cadena Ser que la izquierda se encuentra ante una "oportunidad histórica". En el mismo sentido se ha manifestado Isabel Serra, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie.

"Es una encuesta, hay que trabajar para hacerlo realidad", ha dicho con cautela Errejón. "Tenemos una oportunidad histórica para cambiar la Comunidad de Madrid después de 25 años de gobiernos del PP", ha añadido. El candidato de Más Madrid ha reconocido que todas las encuestas les "permiten ser optimistas", pero ha insistido en que "queda una semana para movilizar el voto" y lograr terminar con el "desmadre" del PP al frente del gobierno autonómico, y para que la Comunidad "entre en el siglo XXI".

Ángel Gabilondo, el candidato al que todas las encuestas dan como favorito, con independencia de que pueda o no gobernar, cree que el sondeo deja claro que "esta semana está para que todos trabajemos con rigor para generar confianza". "Las urnas no están abiertas", ha añadido. Su lectura es que "no hay mayorías aplastantes" y todos deberán trabajar para buscar acuerdos. El aspirante socialista ha lamentado que otros partidos "están empeñados" en entenderse solo con los que piensan como ellos.

La candidata de Unidas Podemos, que según el sondeo vería a más de la mitad del electorado de su partido apoyar a Más Madrid, ha dicho a su llegada a la sede del COAM, donde se celebra el debate, que "todo está todavía muy abierto y los resultados dependen de los madrileños". "Tenemos la oportunidad de echar al PP y tener un gobierno de izquierdas", ha dicho, coincidiendo con Errejón.

Según el trabajo de 40dB., Ignacio Aguado, de Ciudadanos, no lograría el sorpasso del PP que anhela. "No me creo las encuestas, y en campaña, menos todavía", ha manifestado. El candidato ha afirmado que la única que se cree es la del 28 de abril, cuando superaron al PP en la Comunidad de Madrid. "Vamos a ver si podemos consolidar ese resultado", ha añadido.

Rocío Monasterio, la candidata de Vox, ha dicho que se toma estos resultados como los de las demás encuestas. "Son todas dudosas", ha sentenciado, y ha confiado en "poder hacer acuerdos con todas las fuerzas que no son de izquierda para mantener fuera de la Comunidad de la izquierda".

