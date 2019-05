El fantasma de la repetición electoral planea sobre la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, celebrado el martes. Pedro Rollán, el presidente en funciones, y sus consejeros, comentan lo apretada que está la carrera para llegar primero a la Real Casa de Correos tras las elecciones del 26 de mayo. Todos conocen que la encuesta del CIS muestra la cercanía del bloque de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Podemos) y el de derechas (PP, Cs y Vox). Que sondeos posteriores reflejan la posibilidad de que se dé un equilibrio perfecto de 66 escaños contra 66, fruto del aumento de población en la región, que ha obligado a incrementar el número de diputados de la Asamblea hasta un número par: de 129 a 132. Que ya hubo que repetir elecciones en 2003, cuando el tamayazo. Y que las fechas de unas segundas elecciones serían similares a las de aquellas: a finales de octubre o principios de noviembre.

Un día después, vestidos de chulapos y chulapas, los políticos madrileños arrastran consigo esa preocupación hasta la pradera de San Isidro, donde celebran al patrón de la capital bajo el ferragosto de la primavera de Madrid.

“Que nadie se relaje, estamos en una situación prácticamente de empate técnico”, advierte Íñigo Errejón, el candidato de Más Madrid, con la gorra de chulapo bien calada en la cabeza.

“La cosa está muy ajustada, que nadie se confíe, que nadie se quede en casa y que todos vayamos a votar”, pide José Luis Martínez Almeida, el candidato del PP al Ayuntamiento de la capital, donde también se puede repetir el empate, pero no el bloqueo.

En los Ayuntamientos, gobernará el ganador de las elecciones si el resto de formaciones no alcanzan un acuerdo mayoritario. No es ese el caso de la Comunidad, donde no hay previstos mecanismos de desbloqueo.

“Solo hay dos comunidades que tengan un número variable de los diputados de su Asamblea en función de la población: Madrid y Castilla y León”, explica el politólogo Pablo Simón. “No todos los sistemas de investidura del presidente autonómico son equivalentes. La mayoría de comunidades han copiado el del Congreso, pero hay cuatro con un mecanismo excepcional: Euskadi, con voto nominal al lehendakari, lo que hace imposible el bloqueo; Asturias, que tiene ley del presidente, que establece que solo puedes votar sí o abstención si no hay mayoría absoluta, cuando ya pasan solo dos candidatos; Castilla-La Mancha, que prevé que se escoja automáticamente al candidato de la lista más votada si caduca el plazo sin mayoría absoluta; y Canarias [que recoge la opción de elegir al presidente por mayoría simple]”, repasa. “En Madrid, si hay empate a 66...”.

En Madrid, si hubiera empate a 66, tendrían que celebrarse nuevas elecciones en otoño, salvo que Ciudadanos levante su veto al PSOE de Ángel Gabilondo o que se produzca un cambio sorpresivo de posición por parte de alguno de los partidos. En consecuencia, todos los afectados se concentraron el miércoles en alentar la participación, para pelear ciudadano a ciudadano, y voto a voto, la construcción de un bloque mayoritario que permita formar Gobierno.

“Somos muy cautos”, dijo Gabilondo, el aspirante del PSOE, al que todas las encuestas señalan como el ganador de los comicios. “Nos tomamos muy en serio las encuestas, las valoraremos y leermos con cuidado. Pero las urnas están vacías”, advirtió.

“La izquierda puede gobernar si no salimos a votar, si los que creemos en la libertad, en una región europeísta, no vamos a votar el 26 de mayo”, argumentó Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, subrayando que todos los sondeos apuntan a que la suma de PSOE, Más Madrid y Podemos podría redundar en que la derecha perdiera el poder en Madrid por primera vez desde 1995.

“Estoy esperanzada con el hecho de que podamos echar al PP del Gobierno de la Comunidad después de 24 años de sufrimiento para los madrileños”, reconoció Isabel Serra, la candidata de Podemos. “Las encuestas dicen que es posible hacer un Gobierno de izquierdas”, recordó.

Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, que es la formación que se arriesga a perder el poder tras un cuarto de siglo, no es ajena a las reglas con las que se juega la partida — “No hago mucho caso a las encuestas”, dice—. Sin embargo, este miércoles, tras una campaña llena de polémicas, se da un baño de masas camino de la ermita de San Isidro.

—¡Isabel! ¡Dicen que la derecha está desmovilizada!, le dice un paseante.

—¡Qué va!, contesta ella, vestida de chulapo, sin mantilla y con la gorra coronándole la cabeza.

—Yo te voto. De hecho, ya te he votado por correo, se despide el ciudadano, ajeno a la preocupación que recorre los despachos de los estrategas de los partidos. Desde 2003, nunca hubo unas elecciones tan apretadas en la región. Las abrumadoras mayorías absolutas del PP son historia, como demuestra que en 2015 necesitara del apoyo de Cs para gobernar, lo que logró por un solo escaño. Y el fantasma de la repetición electoral recorre la Comunidad de Madrid.

Las frases del día Manuela Carmena (Más Madrid): “El santo (san Isidro) me va a decir, ‘Manuela, quédate tú, que lo vas a hacer muy bien”. Ángel Gabilondo (PSOE): “Después de 24 años de gobierno del PP esto ya no da más de sí. Hay pulsión de cambio<MC1>”. Ignacio Aguado (Cs): “Yo no me resigno a que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid”. José Luis Martínez-Almeida (PP): “El principal enemigo que tenemos para gobernar es la falta de movilización”.

