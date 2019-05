Carmena se encomienda a san Isidro y Vox le responde con un chotis

Los candidatos de Más Madrid Rita Maestre, Iñigo Errejon y Manuela Carmena, en la pradera de san Isidro. En el vídeo, izado de la bandera en la plaza de Colón de Madrid. En vídeo, Monasterio, Ortega Smith y Espinosa de los Monteros, de Vox, le cantan un chotis a Carmena. CARLOS ROSILLO / EP

“La magia es esa maravilla que permite colmar los deseos que todos tenemos y son imposibles”. Palabra de Juan Tamariz al recoger su Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid. La magia, que no la política. Qué más quisieran los líderes políticos que le escuchaban y que amanecieron este San Isidro electoral, festivo en la capital, pidiendo la movilización de los suyos para que no sumen los otros. Como si el patrón de la ciudad pudiera hacer las veces de labrador de votos. [Fotogalería: la pradera electoral]

Villacís, Rivera y Aguado. Kike Para

La pradera de san Isidro se ha convertido este miércoles en un ir y venir de políticos más o menos adornados de chulapos, entre ciudadanos que sobrellevaban los más de 30 grados en el termómetro de la capital, razón por la que triunfaron los abanicos que repartieron algunos partidos con sus logos. La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena, ha asegurado que al patrón de Madrid le pide "lo mejor para Madrid" y que de eso se deduce que el santo le va a decir "Manuela, quédate tú". "Estoy segura que me dice eso el santo, que continúe", ha señalado la regidora, acompañada por el aspirante autonómico de Más Madrid, Iñigo Errejón.

Vestidos de chulapos, los candidatos de Vox a la Alcaldía y a la Comunidad de Madrid, Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio, junto a su director de campaña, Iván Espinosa de los Monteros, han dedicado un chotis a la "todavía" alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para transmitirle que "le queda poco en el cargo". Con la melodía del chotis de Agustín de Lara dedicado a la ciudad, los tres han entonado "Madrid, Madrid, Madrid, Carmena qué poco que te queda aquí, Madrid, Madrid, Madrid, limpiaremos las aceras ya por fin, abriremos esa almendra que cerraste, arruinando al comerciante que solo quería vivir, ¡Madrid!".

Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith. Carlos Rosillo

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, anunció que su hija nacerá el próximo viernes en un parto programado por consejo de sus ginecólogos, al tratarse de una tercera cesárea. Un grupo de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudió a la caseta de Cs en la pradera de San Isidro y han increpado e insultado al líder del partido, Albert Rivera, y a los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Aguado y Begoña Villacís. Según recoge EFE, desde fuera de la caseta y con pancartas en las que se leía "Stop desahucios", han estado profiriendo gritos y llamando "sinvergüenzas" a los dirigentes naranjas y después les han seguido cuando éstos han abandonado la caseta hasta que ha llegado la Policía y les ha apartado. El mismo grupo también ha increpado a los representantes del PP.

El candidato de Madrid en Pie Municipalista al Ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato, ha dicho que su partido es "la opción" de todos "los madrileños que sienten que sus necesidades no han sido puestas en el centro de la realidad política", del Madrid "que no se rinde ante la adversidad", "de ese Madrid que se rebela, el Madrid que conquista derechos y no se rinde ante las adversidades".

Movilización ante las urnas

Antes de los desfiles por la pradera, la llegada de los políticos a la entrega de Medallas de Oro del Ayuntamiento estuvo marcada por la encuesta de El Mundo, que confirma los resultados del sondeo del CIS conocido hace una semana: la suma de las fuerzas de izquierda permitiría gobernar a Ángel Gabilondo en la Comunidad -tras casi 25 años de Gobierno del PP- y a Manuela Carmena mantenerse en el Ayuntamiento.

El candidato socialista se mostró “muy cauto”. “Nos tomamos en serio las encuestas, pero las valoramos y las leemos con cuidado”. “Las urnas están vacías”, recordó Gabilondo. “Hay que trabajar con coherencia para merecer la confianza”. Íñigo Errejón, de Más Madrid, a quien el sondeo conocido este miércoles sitúa por delante de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, también quiso relativizar la encuesta, pero reconoció que “hay un clima que está marcando la diferencia”. “Hace cuatro años recuperamos el Ayuntamiento y ahora tenemos la oportunidad histórica de tener un gobierno justo y decente”, dijo.

Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que vería pasar la posibilidad de gobernar, confía el lograrlo si hay la movilización suficiente. “Yo no me resigno a que la izquierda gobierne a la Comunidad de Madrid”, afirmó. ”Madrid tiene que ser un muro de contención ante las políticas fiscales de Pedro Sánchez”, dijo. La aspirante popular, Isabel Díaz Ayuso, restó importancia al sondeo y dijo que “todos los días vemos encuestas”.

Los candidatos municipales, José Luis Martínez Almeida, del PP, y Begoña Villacís, de Ciudadanos, también llamaron a sus simpatizantes a votar. “Si nos movilizamos somos más. Si el centro derecha va a las urnas, si le transmitimos que tenemos proyectos de futuro, si somos más, no gobiernan ellos”, dijo Almeida. “Esta campaña va a contar y mucho”, no nos podemos permitir cuatro años más de Carmena”, añadió Villacís.

Medallas de Oro de Madrid: de la magia a las pensiones Getty Cuatro medallas para tres personalidades -la cantaora Carmen Linares, el mago Juan Tamariz y el ilustrador gráfico El Roto- y un colectivo, la Mesa por el blindaje de las Pensiones (esta última recibe la Medalla de Oro con abstención del PP y Ciudadanos al considerar este homenaje como “electoralista”). La alcaldesa Manuela Carmena ha entregado los reconocimientos en el pabellón de uno de los jardines más mimados de toda la capital: Cecilio Rodríguez, en la parte Este de El Retiro. Tras el tradicional izado de bandera en Colón, una ceremonia dedicó una hora a destacar a estos vecinos que contribuyen a hacer marca Madrid. Delante de líderes políticos -acudió el del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, además de los aspirantes a la alcaldía y la presidencia de Comunidad del PSOE, PP, Ciudadanos y Más Madrid, que después irán paseando por la pradera de San Isidro a lo largo del día. Carmen Linares, que llegó a Madrid a los 16, recordó que se instaló con su familia en la plaza de Santa Ana, “donde había un ambiente extraordinario de flamenco”. Creció y triunfó en una ciudad que definió como “capital del flamenco”. Tamariz habló de Madrid como “una ciudad-magia” y dijo estar encantado con un momento cultural que vive la capital y que además lo comparó con La Movida. Se sacó un naipe de corazones de la manga para agradecerle a Carmena el reconocimiento. "Somos capital y pueblo", reivindicó después Carmena. El Roto destacó de la ciudad "la actitud estoica ante las generaciones de quienes maldirigieron sus destinos en la historia que pasó por ella". Y los representantes de la Mesa de las Pensiones dedicaron el reconocimiento a todos los mayores que contribuyeron y que contribuyen con su pensión a sacar adelante a sus familias.

