Las declaraciones más polémicas de Díaz Ayuso a lo largo de su campaña

El presidente del PP, Pablo Casado, presentó oficialmente a Isabel Díaz Ayuso el 13 de enero de 2019 como candidata a la presidencia; su nombramiento sorprendió en las filas del Partido Popular. Y sobre todo al hombre que la tuvo como viceconsejera, Ángel Garrido, que asumió la presidencia de la Comunidad en uno de los momentos más difíciles tras la dimisión de Cristina Cifuentes por el caso máster. Garrido pretendía continuar en ese cargo, pero el presidente del PP le ofreció un puesto en las listas a Europa. A partir de ese momento, pergeñó una venganza que descolocó a todos en el Partido Popular: se pasó a Ciudadanos para competir con el mismo electorado. Lo que el partido destacaba de Isabel Díaz Ayuso era su atrevimiento y su capacidad para hablar “sin complejos”. Y en ese "sin complejos", al parecer, Casado no contaba que ella iba a acaparar los titulares por sus declaraciones.

En la primera intervención de la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Club Siglo XXI manifestó su extrañeza por la petición de cárcel a Cristina Cifuentes, expresidenta regional, y a "la asesina del niño Gabriel". Díaz Ayuso confundió la petición de pena del fiscal para Cifuentes con la del abogado defensor de Ana Julia Quezada. La Fiscalía en este último caso pide la prisión permanente revisable. Luego reconoció que se había equivocado.

Las manifestaciones que ha realizado durante la presentación de su programa por sectores han molestado y enfadado a grupos muy amplios de la sociedad. Este martes, el Foro de Empresarios de Madrid, que esperaban tener un encuentro con ella, ha expresado su malestar por el "plantón" que les ha dado. Díaz Ayuso justifica su ausencia por un problema de agenda.

A partir de su presentación pública declaraciones como estas han acaparado los titulares:

No nacido

11 de abril: “Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar”.

— Si el embarazo no llega a buen término, ¿se devuelven las ayudas?

— "No lo he pensado. No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré"

Atascos

24 de abril: “Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, más que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle siempre está viva”

Empleo basura

8 de mayo: “Yo prefiero un empleo a que no haya empleo. Cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está, a lo mejor, deseando tener ese empleo basura”.

Diferente trato entre candidatos y candidatas

10 de mayo: "La polémica que se está suscitando en los medios le puedo asegurar que no le ocurre a cualquier otro candidato hombre en esta campaña. Todo lo que digo yo siempre es cuestionado, da igual del tema que hable, dónde hable, que ya se encargan muchos periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político y no periodismo".

Okupas

12 de mayo: “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”.

Permiso maternal

13 de mayo: “Mi querida amiga Ana, que también será eurodiputada dentro de poco, tiene una niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo, es el tipo de mujer que yo defiendo. Este el tipo de mujer que a mí me gusta y no el de la izquierda, que tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos”.

