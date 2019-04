En vídeo, Isabel Díaz Ayuso pide considerar al “concebido no nacido” como miembro de la familia. Europa Press

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado considerar al "concebido no nacido" como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta a la hora de solicitar plaza escolar o tramitar el título de familia numerosa. La popular ha hecho estas propuestas dentro de sus medidas de apoyo a la familia, entre las que también ha anunciado su intención de que las familias numerosas de categoría especial (a partir del cuarto hijo) la mantengan hasta que el último de sus hijos "salga de casa y se emancipe".

Una propuesta similar fue aprobada por el PP en la Comunidad Valenciana en 2009, cuando gobernaban Francisco Camps con Juan Cotino como vicepresidente. Con aquel texto, que respondía a la reforma de la ley del aborto, los fetos pasaron a contar tanto como los hijos a la hora de conseguir plaza en guarderías, colegios e institutos financiados con fondos públicos, así como para la calificación de familia numerosa. En 2016, el Tribunal Constitucional avaló la norma. Sin embargo, el pleno de las Cortes Valencianas derogó la ley en 2017, con los votos del PSPV, Compromís y Podemos, al considerar que constituye "una discriminación y una tutorización" de las mujeres.

Durante los últimos meses, el presidente del partido, Pablo Casado, ha propuesto una ley de apoyo a la maternidad para lograr que todas las instituciones públicas "pongan más recursos y medidas fiscales y sociales" para favorecer que se produzcan más nacimientos. Aunque el líder popular ha desistido de llevar en su programa la reforma de la ley del aborto, hace dos semanas, su fichaje estrella, Adolfo Suárez Illana, lo devolvió de pleno a la actualidad al decir que "los neandertales también lo usaban, pero esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza”, declaraciones de las que tuvo que retractarse.

Díaz Ayuso no ha aclarado si las concesiones por el "concebido no nacido" se retirarían si hubiera algún problema y el bebé no llegara a nacer. "No lo he pensado (...) No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré", ha dicho en un desayuno informativo, Díaz Ayuso.

El ordenamiento jurídico español tiene por nacido para todos los efectos que le fueran favorables, siempre que naciera con vida y se hubiera desprendido del seno materno, según los artículos 29 y 30 del Código Civil: "El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca en las condiciones que expresa el artículo siguiente". El artículo 30 reza: "Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno". Esto es así, por ejemplo para que un hijo pueda heredar a título póstumo.

La candidata popular ha explicado que esta propuesta surge tras reunirse con representantes de familias numerosas que le han señalado que a la hora de solicitar plazas en los cursos siguientes y de pedir el título "el concebido no nacido no existe". "La idea sería que una vez que una mujer está embarazada, su hijo disfrute de pleno derecho de todas las ayudas y ventajas fiscales que se pueda tener para las familias numerosas y de especial categoría", ha comentado.

Respecto a las familias numerosas de categoría especial (a partir del cuarto hijo), Díaz Ayuso ha propuesto que "hasta que el último hijo no salga de casa" puedan seguir recibiendo "esa ayuda que tanto les debe la sociedad".