Díaz Ayuso cree que es ofensivo hablar de ‘empleo basura’ “para el que está deseando tener uno”

Como ya ocurriera cuando dijo que los atascos de Madrid un sábado noche hacen que la ciudad sea especial o cuando habló de considerar a los "concebidos no nacidos" como miembros de la familia, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a convertirse en trending topic en Twitter. Más de 23.000 mensajes se han generado en las últimas horas a raíz de sus declaraciones suyas en una entrevista en Madrid Diario sobre el empleo precario y sobre la propuesta de Vox de llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo.

Preguntada si prefiere empleo precario pero que permita iniciarse en el mundo laboral a gente que aún no puede acceder a él o un empleo de calidad, señaló: "Yo prefiero un empleo a que no haya empleo. A mí, cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para el que está deseando tener ese empleo basura que está dando oportunidades para corregir problemas que tenía. Evidentemente, su Administración no está solo para eso". Puedes verlo en el vídeo, a partir del minuto 5,40.

Orgullo en la Casa de Campo En la entrevista en Madridiario, Ayuso señalaba que la fiesta no debe ser trasladada a la Casa de Campo, como propone Vox, porque es, entre otras cosas, "escenario de las familias durante el fin de semana o de los que van a hacer deporte". La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha defendido que las fiestas del Orgullo LGTB se celebren "como siempre y donde siempre" y ha rechazado entrar en "polémicas estériles". Así ha respondido a las críticas sobre sus palabras en la entrevista. El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón,ha exigido a Díaz Ayuso que se disculpe, al considerar que "ha ido más lejos que Vox" con esa referencia a que allí "hay familias".

