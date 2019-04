Díaz Ayuso: "Los atascos son una seña de identidad de Madrid"

Isabel Díaz Ayuso, en campaña desde que fue nombrada hace tres meses candidata del PP a la Comunidad de Madrid, ha asegurado este miércoles que no estaría "más de dos legislaturas" como presidenta del Gobierno de la región. No tiene intención de eternizarse en el cargo porque, según dijo, "nadie es eterno en política y nada es para siempre, aunque en política haya muchos egos".

Ha hablado de Madrid Central y lo nefasta que esta medida para los madrileños. Ella cree que "los atascos a las tres de la mañana un sábado" en la capital le hacían ver a los madrileños que su ciudad era "especial". "Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, mas que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle siempre está viva". Para Díaz Ayuso, la vida nocturna "va aparejada con atascos", pero no con un tiempo de atasco que "absorbe la energía como el de la entrada a trabajar, cuando llegas tarde a una reunión o cuando llevas a tu hijo al colegio y va a perderse la primera hora de clase". "¿Qué a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero forma parte de la vida de Madrid", ha sostenido.

Pablo Casado es para la candidata popular "el ganador "del debate electoral que se produjo en la noche del martes -seguido por 9,4 millones de espectadores- y al presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "clarísimo perdedor". "No sé si se trata de ganar o perder un debate, sino de qué proyección es la que trasladas después de ese encuentro, y lo que hizo Pablo Casado fue demostrar solvencia por encima de los demás", ha argumentado Ayuso sobre el debate entre Casado, Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos).

La fragmentación del electorado conservador, según manifestó, se justifica por "la falta de comunicación del partido", aunque para ella Pablo Casado sea "símbolo de la renovación"·. Habló de Vox para decir que su nacimiento surge "como respuesta a las acciones de la izquierda".

La candidata a presidir la Comunidad ha abogado por la pedagogía en este nuevo escenario político en que el objetivo es "cambiar de Gobierno" en España, y en el que la "duda" el 28 de abril es quién gobernará. "Nosotros somos un partido en que parte de nuestro electorado está sopesando votar a Vox, y por eso le tenemos un profundo respeto, y queremos entender qué hemos hecho mal, en qué nos hemos podido equivocar para que esto suceda",

Creo que ha habido un problema de comunicación. "Cuando había electorado que estaba descontento y nos lo estaba transmitiendo, pensábamos que como estábamos gestionando algo urgente, se nos iba a entender. Y creo que en muchas ocasiones en eso nos equivocamos, y por eso nos distanciamos en ocasiones del electorado", ha explicado Ayuso. "La gestión -ha añadido- tiene que estar acompañada de comunicación, de pedagogía, de explicaciones de pequeñas batallas. Nosotros, muchas veces, por intentar entendernos, no hemos explicado a nuestros votantes por qué hacíamos ciertas cosas".

