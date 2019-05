“El diálogo con el independentismo debe continuar, pero no espero resultados hasta después del juicio”

Miquel Iceta recibe a EL PAÍS justo después de que su candidatura como senador autonómico haya sido derrotada en el Parlamento catalán por un veto iniciado por los independentistas y amplificado después por Ciudadanos y el PP. Su última carta para lograr el puesto de senador, que le abriría el paso a la presidencia de la Cámara alta, es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tranquilo, pero con cara de circunstancias, defiende que el diálogo con el independentismo debe continuar pese a este tropiezo, aunque no espera resultados a corto plazo.

Pregunta. Considera una “aberración” el veto que el independentismo ha impulsado contra su designación, pero al mismo tiempo defiende mantener el diálogo con esos partidos. ¿Cómo cree que deberían reemprenderse los contactos?

Respuesta. Ahora es muy difícil concretarlo. En la anterior legislatura se pusieron en marcha los mecanismos bilaterales de relación y eso, cuando se hace, quiere decir que hay ganas por los dos lados. Pero, en estos momentos, todo tiene que ver con el desarrollo del juicio. El Gobierno de Cataluña probablemente no está en condiciones de tener grandes iniciativas ni de ser muy receptivo a esos planteamientos.

P. ¿Hay que congelar pues los contactos?

R. No, congelar, no. Siempre se tiene que hablar pero no con expectativas de lograr ahora acuerdos importantes porque creo que eso sería equivocarse y a veces en la vida el voluntarismo acaba generando frustración y frena. Yo creo que se tiene que hablar y las partes se tienen que reconocer y si se puede avanzar en algo pues perfecto. Si alguien me diera otra solución… pero es que la única que hay es dialogar y ponerse de acuerdo…

P. ¿Habrá que esperar a la sentencia del juicio del procés?

R. Sí, yo creo que el juicio es un freno objetivo, justificable política y humanamente. Pero el diálogo con el independentismo debe continuar, aunque no espero resultados hasta después del juicio. Y también añadiría que seguramente haya que esperar a unas nuevas elecciones en Cataluña. Ahora se han marchado del Parlamento catalán muchos dirigentes independentistas. Muchos son candidatos a las elecciones europeas o se han ido al Congreso. Hasta [Carles] Puigdemont dice que si sale elegido renunciará al Parlament. Probablemente se tiene que regenerar un tejido dirigente independentista, e igual esto se hace con la perspectiva de unas futuras elecciones autonómicas, ya se verá. [Oriol] Junqueras estará en otra Cámara, no en el Parlament …

P. ¿Unas elecciones catalanas que ve más pronto que tarde?

R. Yo siempre he pensado que después de la sentencia, el independentismo deberá reivindicarse y medir su fuerza y encarar una nueva etapa y lo normal serían unas nuevas elecciones. Es verdad que si el president Torra va viendo que sus perspectivas electorales son complicadas, igual pierde alicientes para adelantarlas. Yo lo que veo aquí es desorientación y parálisis, pero creo que no hay que someter a Cataluña a los efectos de la desorientación y la parálisis.

P. ¿Se siente decepcionado por el veto sufrido? ¿Es un revés muy importante en su carrera?

R. Bueno, yo soy muy flemático … Pero piensen que en este Parlamento también se declaró la independencia y ayer Torra dijo que habían acabado con Miquel Iceta. Qué quieren que les diga… ya estamos en órbita y, por suerte o por desgracia, yo ya dije que lo de ir al Senado podía salir mal. Yo ya estoy curado de todo tipo de espantos. Y eso [ser senador] nunca ha sido la ambición de mi vida. Lo que yo quiero es ser presidente de la Generalitat. Personalmente estoy decepcionado por las reacciones del sector más conservador que unas veces dicen que hacemos regalos a los independentistas y luego son los independentistas los que se lo acaban cargando todo.

P. Pero es que le han rechazado los dos bandos, los independentistas pero también el PP y Ciudadanos... ¡ni que fuera el demonio!

R. Claro, ¡es que soy el demonio! Los que se quieren pelear no quieren a alguien que intente poner un poco de paz porque lo que quieren es seguir peleando. Para unos soy sospechoso y para los otros, también. Hay gente en política que en el conflicto se siente confortable. Y a veces buscar salidas a un conflicto también tiene un coste.

P. ¿Qué impacto tendrá en el Congreso el veto independentista para en el arranque de la legislatura?

R. Seguro que tendrá algún efecto porque las relaciones entre los partidos tienen que ver también con gestos de confianza que se generan. No lo quiero minimizar, pero tampoco querría que a partir de aquí se piense que no nos entenderemos ni nos hablaremos. Yo siempre les haré gestos. Se ha perdido una oportunidad y esto dificulta las cosas, pero no es el fin del mundo y mañana volverá a salir el sol.

P. Pero ¿hay que seguir hablando con quienes parece que no quieren hablar?

R. Lo que no podemos es depender de ellos. La estabilidad del Gobierno de España no puede depender de los independentistas, pero debemos seguir intentando el diálogo, aunque este no sea el mejor momento para los independentistas.