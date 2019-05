El independentismo consuma el veto a Iceta con la abstención de PP y Cs

Miquel Iceta no será senador autonómico y, por lo tanto, queda frustrado el plan del Gobierno para que el dirigente del PSC se convierta en presidente del Senado. El Parlament, en una decisión inédita en su historia y en la del parlamentarismo español, ha rechazado este jueves su designación como senador por 25 votos a favor, 65 en contra y 39 abstenciones. La mayoría independentista ha usado su peso en la Mesa para forzar que la votación fuera electrónica y secreta, aunque tanto Junts per Catalunya como Esquerra y la CUP ya habían anunciado su voto negativo. Han criticado que se enteraron "por la prensa" del plan de Pedro Sánchez para situar a Iceta como presidente del Senado antes de que el Parlament votase sobre su designación. También han considerado que Iceta no es la persona más indicada: "Apoyó el 155 y esta semana ha dicho que lo volvería a hacer". Ciudadanos y PP han acusado al socialismo de romper la unidad constitucionalista y se han abstenido (39 votos).

Los socialistas han lamentado que, por primera vez en democracia, un representante de la Generalitat en el Senado haya sido vetado por el Parlament. Nunca antes había ocurrido: de las 29 veces que la Cámara catalana ha designado senadores autonómicos, en todos ellos se ha tratado de una ratificación de las propuestas de los partidos. Esta vez el debate ha sido muy breve y las posiciones enfrentadas han llevado al veto de Iceta como senador.

La portavoz del PSC, Eva Granados, ha considerado que esta decisión puede afectar al diálogo que se estaba abriendo entre las fuerzas independentistas y el Gobierno. "Hoy tenemos que decidir entre abrir puertas o cerrarlas. Y ustedes vuelven a optar por hacer volar los puentes. Se están saltando los derechos de las minorías una y otra vez", ha criticado entre los abucheos de los diputados neoconvergentes y republicanos. "Votar en contra es votar contra la diversidad de Cataluña. En este Parlamento nunca se había vetado la designación de un senador", ha añadido la portavoz. "La pregunta que se hacen muchos en Cataluña es qué gana Cataluña con el veto a Iceta, y qué ganaría con Iceta como presidente del Senado", ha concluido.

Desde Esquerra Republicana, su presidente en el Parlament Sergi Sabrià ha dicho que el "no nítido" de su formación se contrapone al "juego de sillas y una corrupción en las formas". "No nos hablen de cortesía cuando hay diputados en la prisión, compañeros suyos de escaño", ha añadido el líder republicano. Sabrià ha criticado que el plan de Sánchez para que Iceta fuera presidente del Senado se vendiese como un gesto hacia el independentismo. ERC considera que se trata de "intrusismo" del Gobierno en la soberanía del Parlament, que es donde se decide la designación de los senadores. "De todos estos meses de vergüenza hemos aprendido que solo avanzaremos cuando el diálogo sincero tumbe el electoralismo", ha añadido. También ha criticado al Gobierno por "censurar debates", en referencia a la decisión de la Junta Electoral Central de no permitir la participación de Oriol Junqueras, en prisión preventiva, en el debate de TV3.

Iceta: "Me reafirmo más que nunca en mi propósito de construir puentes" El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha comparecido en rueda de prensa en el Parlament tras conocer el rechazo de la cámara catalana a que sea designado senador autonómico y, más tarde, presidente de la Cámara Alta. "El sectarismo se ha impuesto una vez más a la legalidad. Hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional para defender los derechos de los catalanes y catalanas, que ven menguada su representación en el Senado", ha dicho Iceta. El dirigente socialista ha considerado que la propuesta para que él presidiese el Senado era la de "un catalán catalanista, federalista y de talante dialogante". "La decisión de hoy puede dificultar las relaciones entre los grupos políticos y enrarecer el inicio de la legislatura. Pese a ello, me reafirmo más que nunca en mi propósito de construir puentes, un propósito que no entiende de resentimientos ni prejuicios", ha expresado Iceta. Los socialistas han presentado un recurso al Tribunal Constitucional y confían en que prospere y puedan volver a presentar a Iceta para su designación como senador.

"Usted está muy acostumbrado a que Madrid manda y Cataluña obedece. Y, si no, que el Tribunal Constitucional se lo arregla", le ha espetado a Iceta el portavoz de Junts per Catalunya Albert Batet. Para los neoconvergentes, Iceta representa "un diálogo falso". Batet también le ha afeado al líder del PSC que, en el primer pleno tras la entrada en prisión de los líderes independentistas, Iceta no saludara a los familiares de los políticos en prisión preventiva. "No nos puede pedir cortesía parlamentaria, ¿dónde estaba la cortesía parlamentaria cuando usted menosprecia el exilio y se burla de los presos?", ha recriminado.

Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, ha acusado a Iceta de iniciar una "estrategia de distensión con el separatismo". "El señor Torra pasó a provocarle ternura mientras los constitucionalistas éramos la extrema derecha de la que hay que librarse", ha añadido. Desde Madrid, el presidente popular, Pablo Casado, ha negado que el veto de los independentistas a Iceta suponga que Sánchez no ha cedido a sus reclamaciones. "¿Por qué lo han rechazado? Porque Elsa Artadi ya dijo hace un mes que nunca más iban a pagar por anticipado; que querían que le pagasen al contado. Y como estamos en campaña electoral, Pedro Sánchez está dilatando ese pago para que no le penalice electoralmente".

El nuevo líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha culpado al propio Iceta de su fracaso porque "sus socios independentistas lo han abandonado". Carrizosa ha recordado que el líder socialista ha defendido los indultos y "mira a otro lado cuando se vulneran los derechos de muchos catalanes". El partido naranja también ha cargado contra la vía del diálogo. "Mire el pago que recibe por sus concesiones. El separatismo no es de fiar", le ha dicho. Desde los comunes, la presidenta del grupo, Jessica Albiach, ha criticado "las formas" con las que los socialistas han querido "imponer" la designación de Iceta como presidente del Senado.

Tras el debate, Miquel Iceta ha solicitado la palabra "por alusiones reiteradísimas" y ha asegurado que "sea cual sea la votación no me faltará voluntad para seguir trabajando por el diálogo". "El único camino que tenemos es el diálogo, la negociación y el pacto", ha agregado el líder socialista.

Recurso al Tribunal Constitucional

La sesión ha comenzado pronto esta mañana. Primero, la comisión del Estatuto del Diputado ha certificado la idoneidad de Iceta para ocupar el cargo de senador por designación autonómica y ocupar el escaño dejado por el expresident José Montilla. Esto ha permitido que la votación se pudiera llevar a cabo en el pleno. El PSC también ha salido derrotado en su pretensión de que la votación se hiciera mediante papeletas, lo cual veía como una manera de ratificar la elección de Iceta y que no computaran los votos negativos.

Los socialistas se disponen ahora a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues consideran que se están violando sus derechos a la participación política. Entienden que por ley les corresponde un senador autonómico. Para el PSC la votación preceptiva de la designación en la Cámara es simplemente de "ratificación", como establece el reglamento del Parlament.

En democracia, el Parlament ha votado en 29 ocasiones la designación de senadores autonómicos. En 15 veces se ha hecho por asentimiento; en ocho por votación electrónica secreta, cuatro a mano alzada y dos mediante papeletas.

El PNV, a través de su portavoz en el Senado, Jokin Bildarratz, ha valorado el movimiento político del PSOE para proponer a Iceta como presidente de la Cámara alta por tener "una sensibilidad distinta a la que el partido tiene respecto a Cataluña y Euskadi", pero ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Parlament "porque se ha producido desde la soberanía parlamanetaria".