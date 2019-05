Iceta reivindicará ante el Constitucional el derecho del PSC a tener un senador

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) presentará en breve el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional una ves que el pleno del Parlament no apoyara a Miquel Iceta como senador de designación autonómica y por tanto tampoco pueda ser presidente de la Cámara Alta, como pretendía Pedro Sánchez. La formación tenía listo el texto ante la previsión de que tanto Esquerra como Junts per Catalunya votarán en contra del líder del PSC. El PP y Ciudadanos se abstuvieron. El recurso afirma que hay "una perturbación ilegítima" en el derecho de los socialistas a escoger al representante en la Cámara territorial que les corresponde y que contempla el Estatut. Impugnan el acuerdo de la Mesa del Parlament que hace que la votación sea electrónica y en secreto al considerar que no era el más adecuado.

El propio Iceta ya había anunciado ayer miércoles su voluntad de recurrir al Constitucional al considerar que se están violando derechos fundamentales. El recurso recuerda la proximidad de la sesión de conformación del Senado, el día 21 de este mes, y por ello pide "un supuesto de urgencia excepcional". En específico, el grupo parlamentario de los socialistas argumenta que la negativa a designar a a Iceta viola el artículo 23 de la Constitución, que delimita el derecho a la participación política. Este fragmento establece que que tiene que hay que garantizar que se acceda en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, "con los requisitos que señalen las leyes".

El PSC defiende que, en virtud de sus resultados en las pasadas elecciones autonómicas le corresponde un senador por designación autonómica y que al Parlament solo tiene que "ratificar" su decisión. De hecho, el reglamento de la Cámara catalana, cuando se refiere al trámite para la designación de los senadores autonómicos solo habla de que las propuestas elevadas por los partidos y presentadas por el presidente del Parlament sean ratificadas no votadas por el pleno.

"La designación de senadores autonómicos no se puede considerar como una desición discrecional del Parlament. Debe tenerse en cuenta la representación proporcional de los grupos y la reserva al grupo parlamentario que originalmente formuló la propuesta de senador o senadora para proponer a quien deba sustituir la vacante producida", defiende el recurso.

El artículo 23 de la Constitución también establece que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes". En las pasadas elecciones, el PSC obtuvo más de 606.000 votos y desde el partido cree que puede tener recorrido dentro del Constitucional lo que considera que es una violación los derechos de sus votantes ser representados en el Senado.

"Al optar por el sistema de votación electrónica y secreta se opta por un sistema de votación que permite el voto contrario a la propuesta formulada por el único grupo parlamentario legitimado para hacerla, por lo que se podría privar a éste ―y a la ciudadanía a la que representa― de la representación proporcional en el Senado que le corresponde, en la persona en la que sólo a éste grupo corresponde proponer", sostiene el recurso.

La costumbre, recuerdan esas fuentes del partido, también es una fuente del derecho parlamentario. De ahí que también intentarán en el recurso argumentar que la votación de los nombres de los diputados autonómicos era un mero trámite al que no se le habían puesto objeciones desde la restitución de la democracia. Desde el PSC tiran de hemeroteca para mostrar que usualmente la votación se hacía por asentimiento, es decir, cuando una vez anunciadas no sucitan ninguna objeción u oposición. Sólo en los últimos años se han hecho por voto electrónico pero nunac había sido vetado un nombre.