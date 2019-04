Arqueología exiliada

Jusèp Boya llega siete meses al frente del MAC, desde que fuera apartado de la Direcció General de Arxius i Patrimoni. Pero conoce bien éste y todos los museos catalanes, ya que fue el impulsor del Pla de Museus de la Generalitat. “Se ha perdido el sentido de museo nacional. Quiero recuperar los ejes fundacionales de Bosch i Gimpera: investigación científica, dimensión nacional y vocación pública; unos elementos de modernidad vigentes, junto con la vocación de abrirse al iberismo y al Mediterráneo y no cerrarse a la Cataluña administrativa”. Boya, que impulsa un plan estratégico para finales de este año, explica que su idea es: “reflotar el museo al nivel de 1932”. “El MAC tiene que frenar los impulsos de sijenidad; cada 15 días recibo reclamaciones de alcaldes que piden piezas. Se dejan si hay un proyecto cultural, una solvencia técnica detrás y si no son piezas claves del museo”. Preguntado por la devolución del Esculapio a la subsede de Empúries en 2007 dice categórico: “Fue un error absoluto. Esta museografía se hizo para la escultura. El museo ha de ser coherente con su historia. También perdió la Venus de Badalona. Ha sufrido una sangría que se ha de parar”. Pero asegura que no hará nada para que regrese: “Yo asumo la historia”.

El MAC tiene que convocar un concurso para la plaza de director. Pese a eso, Boya trabaja en tres exposiciones para los próximos años: sobre arte rupestre levantino, colonización griega en occidente y una revisión sobre cultura ibera. El MAC cuenta con un presupuesto de 4,9 millones de euros; de los que 200.000 son para programación.