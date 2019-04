Entusiastas de la ciencia

La Física no es una ciencia marginal que se estudia solo en Secundaria y es poco comprensible. A la pregunta ¿ciencias o letras? cada vez más estudiantes eligen lo primero. "El estudio de la Física está en ascenso", asegura rotunda Chantal Ferrer, que enseña a sus alumnos de la Universitat de València la aplicación práctica de esta disciplina, y forma parte de la organización de la feria Experimenta, que ha reunido este domingo a cientos de personas en el Museo de las Ciencias de Valencia.

Más de 300 estudiantes de Secundaria de institutos valencianos han presentado 90 proyectos relacionados con la física y la tecnología para que los jóvenes pierdan miedo a unos estudios cada vez más populares. "Parece que hay cierto empuje", reconoce Jordi Vidal, decano de la Facultad de Física de la UV y organizador de un certamen que suma 14 ediciones.

Desde el año 2014 tiene lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y este año es la primera vez que se organiza en la planta más noble del museo, donde se encuentra una representación artística del ADN de 15 metros de altura y el Péndulo de Foucault, con 34 metros de longitud, explica el museo.

Millán, estudiante de 1º de Bachillerato en el IES Miguel Hernández, de Alicante, quiere estudiar Matemáticas y Física. "No sé aun en concreto..., pero me gustaría enseñar o dedicarme a la investigación teórica", barrunta. María, su madre, docente de profesión, está convencida de que Millán y su hermano acabarán viviendo en el extranjero. "En España deberíamos acogerlos mejor y no darles únicamente una buena formación, que la están recibiendo. Acercarlos más a las empresas", plantea.

Nicolás, que cursa Bachiller científico en el IES Lluís Vives de la capital valenciana, considera los estudios de ciencias más interesantes y con más salidas profesionales. A Clara, de 1ª de la ESO, una estudiantes de 12 años curiosa, las ciencias le resultan más atractivas de cara a estudios futuros. De Experimenta le ha encantado un proyecto sobre las reacciones eléctricas que pueden lograrse con alimentos y bebidas.

Experimenta, además de la feria, incluye un concurso para los mejores proyectos y también el más votado por el público -este año lo han hecho 1.800 personas-. Un jurado constituido por profesorado universitario y de centros de Secundaria ha valorado el buen funcionamiento, la correcta comprensión de los trabajos y la claridad de las explicaciones.

El proyecto del Colegio Claret Fuensanta, de Valencia, titulado Hivernacle amb sensors [Invernadero con sensores], ha conseguido el favor del público por el dispositivo ideado para que se conserven constantes la temperatura ambiente, la cantidad de luz, la humedad de la tierra y la cantidad de agua. Si hace calor, el techo se levanta y enfría el ambiente, si baja el nivel de agua una bomba la repone y si lo que desciende es la humedad, se activa el riego. Todo bajo control.