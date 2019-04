ERC: ni “líneas rojas” ni “cheques en blanco” para investir a Sánchez

Esquerra Republicana ha asentado este mediodía los dos pilares con los que afrontan la campaña electoral de este 28-A y ha fijado que no pondrá "líneas rojas" , pero tampoco concederá "cheques en blanco" para otorgar sus votos a una eventual investidura de Pedro Sánchez. Marta Vilalta, portavoz republicana, ha puesto el acento en que su objetivo es que su partido, uno de los favoritos para alzarse con la victoria en Cataluña, obtenga un buen resultado en defensa del referéndum y el fin de la represión. "Cuánto más fuertes seamos, más opciones tendremos de dar con una solución democrática", ha recalcado. Sin embargo, la misma diputada ha aclarado que su formación no dará su apoyo al candidato que garantice sus dos principios. "Evidentemente, no", ha afirmado.

Los republicanos han trazado así su terreno de juego en esta campaña, cuyo cabeza de lista es Oriol Junqueras, encarcelado en Soto del Real, seguido del Gabriel Rufián. "Vamos a trabajar a favor de una solución democrática", ha insistido la diputada haciendo equilibrios entre no ideas, la de las líneas rojas y la de los cheques en blanco, que pueden parecer contrapuestas. ERC quiere convertirse en una especie de casa grande del independentismo y captar votos tanto de Junts per Catalunya, como de los comunes como de Front Republicà, el sector de la CUP que concurre este 28-A. "La solución es muy fácil", ha agregado, "se habilitan las unas y no se persigue la democracia".

La portavoz ha recalcado que ningún partido de ámbito español tiene un proyecto para Cataluña y aún más: que utilizan la "catalanofobia" para obtener rédito electoral. En ese paquete, incluye "sobre todo" a los tres partidos de derecha -PP, Ciudadanos y Vox- pero también al PSOE por "no tener un proyecto propio para Cataluña". Paralelamente, ha celebrado que Podemos esté dispuesto a apoyar un referéndum aunque sea con tres posibles respuestas. "Nuestra propuesta sigue siendo uno de carácter binario. No vale hacer en campaña propuestas atractivas y luego hacerte el despistado", ha dicho en alusión a Pablo Iglesias.

Frente a la estrategia de Esquerra, Laura Borràs y Míriam Nogueras, número dos y tres de Junts per Catalunya han reprochado a Sánchez que no formule ninguna propuesta y le han recriminado que se limite siempre al "no". "Se quejan del bloqueo pero este domingo ha dicho no al derecho a la autodeterminación, no al referéndum no a la independencia. Son ellos los del bloqueo", ha replicado la exconsejera de Cultura. Tras definir a su candidatura como la heredera del "1 de Octubre y del 21-D", Borràs ha condicionado la investidura a pactar el referéndum y ha rebatido las críticas de Miquel Iceta de que los independentistas no pueden dar estabilidad. "Hicimos caer un gobierno (el de Rajoy) que era lesivo para Cataluña pero no vamos a expedir más cheques en blanco", ha alertado.