Sánchez pide a los líderes independentistas que sean “valientes” y admitan su engaño

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha reclamado este mediodía a los líderes independentistas que sean "valientes" y admitan que "engañaron" a sus seguidores durante el proceso frustrado de proclamación de la república en 2017. "Que sean valientes y digan: 'Os hemos engañado'. La independencia no se va a producir porque es inconstitucional, porque la comunidad internacional no la va a reconocer y porque los catalanes no la quieren", ha afirmado.

Ante un millar de personas en Tarragona, donde ha clausurado una convención de alcaldes del PSC, Sánchez ha acusado tanto a las fuerzas de derecha como a los partidos independentistas de interpretar la política como la "confrontación" para apostar por el "enquistamiento" del problema. Por ello, ha recordado que los dos bloques coincidieron en vetar su proyecto de Presupuestos. "¿Qué tiene que ver la subida salarial con la independencia? ¿Y la recuperación del subsidio para los mayores de 55 años? ¿Y la recuperación de la sanidad universal? El independentismo y la derecha saben que no se va a producir", ha dicho en alusión a una eventual secesión en medio de una salva de aplausos. "Lo importante es la convivencia que propugna el PSOE".

Tras ironizar sobre la postura de los partidos de la derecha que acusan a Sánchez de que España corre el riesgo de desintegrar, Sánchez ha asegurado que van a defender la ley y la aplicación del Estatut. "Pusimos en marcha la comisión bilateral y una comisión constitucional. Miquel Icreta propuso una mesa de partidos pero separadores y separatistas no han querido ni debatir. Viven de la crisis y del enquistamiento", ha afirmado expresando a Iceta su compromiso por "Cataluña y España" y "todas las cosas que hizo", en alusión al otoño de 2017.

Sánchez ha calificado de "absurdo" el planteamiento de las derechas de que ha pactado con el independentismo al sostener que si Junts per Catalunya y ERC hubieran votado en contra de la moción de la censura se podría decir que eran socios de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno ha arremetido especialmente contra Pablo Casado y su asesor económico, Dani Lacalle, que en una entrevista criticó que España haya subido las pensiones en lugar de rebajarlas un 10%, un 20% o un 40% como han hecho otros países europeos. "La derecha no propone revalorizar las pensiones sino recortarlas y que los pensionistas se conviertan en gentes pobres", ha afirmado añadiendo que pretenden blindar el pacto de Toledo en la Constitución ante la prioridad de la privatización que alientan los partidos de derechas.