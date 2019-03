Bonvehí alerta que un pacto entre el PSOE y Ciudadanos sería “lesivo” para Cataluña

David Bonvehí, presidente del PDeCAT, ha advertido este mediodía de que un posible pacto entre el PSOE y Ciudadanos sería igual de lesivo para Cataluña que un eventual triunfo de las tres fuerzas de derecha. En una intervención tras el comité nacional del partido, Bonvehí ha subrayado que Junts per Catalunya quiere concentrar el voto útil para frenar esa triple alianza y también para evitar que pacten Pedro Sánchez y Albert Rivera. "Puede parecer mejor pero es igual de lesivo y anticatalanista que el primero", ha avisado. "Lo peor es que gobiernen".

Las primeras encuestas electorales arrojan a Junts per Catalunya un resultado discreto al verse superada por el PSC, ERC y Ciudadanos. Los neoconvergentes temen que en esta precampaña electoral se consolide la idea de que la lista liderada por Meritxell Batet, cabeza de lista por Barcelona, atraiga el voto útil ante los dos bloques. De hecho, Bonvehí ha recordado que el PSC y Ciudadanos firmaron el artículo 155.

Los neoconvergentes centrarán su campaña en la negociación del derecho a la autodeterminación aunque sepan, ha dicho Bonvehí, que es algo que no se pueda resolver en "uno o dos meses". La formación deberá volver a hacer equilibrios: el líder de partido niega que sean el grupo que busque bloquear la gobernabilidad del Estado aunque, por ejemplo, Laura Borràs, exconsejera de Cultura y cabeza de lista por Barcelona, afirmó no hace mucho que no era su problema si España se puede gobernar o no.

No vamos a dar un cheque en blanco a Sánchez. No nos pueden hacer chantaje constantemente", afirma el líder del partido

"En ningún momento bloqueamos al Gobierno de Pedro Sánchez y el proyecto socialista. Somos responsables y conscientes de lo que supone un tripartito, pero no vamos a dar un cheque en blanco a Sánchez. No nos pueden hacer chantaje constantemente", ha señalado Bonvehí pese a que los neoconvergentes votaron en contra de la tramitación de los Presupuestos.

Junts per Catalunya presentará este sábado sus listas en este ciclo electoral reuniendo a todos sus candidatos en este ciclo electoral incluyendo la presencia por vídeo de Carles Puigdemont al Parlamento Europeo. Bonvehí ha ratificado que firmarán un acuerdo poselectoral con el PNV.