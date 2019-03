“La política parece un ‘reality show’, y con Podemos se ha potenciado eso”

Isabel Serra (Madrid, 1989) se presenta como candidata de Podemos en un momento de crisis. Íñigo Errejón ya no está en ese proyecto porque encabeza el de Más Madrid. Ramón Espinar, el secretario general, ha dimitido. Y las negociaciones para formar una lista única con IU y los Anticapitalistas han fracasado por ahora.

Pregunta. En una campaña donde muchos candidatos pesan más que sus partidos, la marca de Podemos está en crisis. ¿Superará usted a sus siglas?

Respuesta. A mi me gustan los proyectos colectivos. Me parece que solamente gracias a quienes en el día a día construyen esta organización desde abajo y se dejan la piel todos los días en los círculos tenemos la posibilidad de transformar la realidad. El feminismo nos está marcando el camino. Y si hay una potencia del movimiento feminista, tiene que ver con que no tiene líderes, es muy horizontal, y gracias a eso no puede ser descabezado.

P. ¿Por qué dio el paso?.

R. Son meses decisivos. Desde la crisis de 2008 ha habido enormes cambios, hemos tenido una respuesta colectiva, el 15M. También hemos tenido una respuesta del poder establecido. Una, intentar convencer a la gente de que la recuperación económica ha beneficiado a las mayorías, lo que es falso. Y en segundo lugar, la emergencia de Ciudadanos, y ahora Vox, que está dispuesto a hacernos retroceder como sociedad. Mi paso al frente tiene que ver con esa situación excepcional.

P. El Podemos de 2015 se ha roto en tres: su lista, la de Errejón y la de Anticapitalistas. ¿Por qué?

Asignatura de feminismo y reversión de privatizaciones Tres ideas fuerza han marcado el arranque de Isabel Serra como candidata de Podemos. Frente a la fragmentación de la izquierda, recalca que su rival es el PP y evitar que vuelva a gobernar. Como primera medida, avanza su intención de implantar un asignatura de feminismo. Y como apuesta de fondo, detalla su voluntad de revertir conciertos y privatizaciones. "El modelo aguirrista ha devastado lo público", opina. "Apostamos por la educación pública y no por la privada concertada: hay que revertir su financiación, porque genera segregación desde el punto de vista territorial, de renta y del sexo", sigue. "El proyecto de sanidad del PP también hay que revertirlo", añade. "Y los servicios sociales, que son fundamentales, y han sido externalizados", repasa. ¿Qué se aprendería gracias a la asignatura de feminismo que propone? "Hay que estudiar a todas las teóricas feministas, pero no solo", responde. "[Hay que] leer la historia sin la invisibilización de las mujeres es fundamental", añade. "[También] tiene que ver con cómo combatir actitudes que intentan reproducir los roles de género, e imponerlos, y que generan tanto dolor en los niños y las niñas. Buena parte del acoso escolar que vemos tienen que ver con eso. Y hay un elemento más: el acceso a los derechos sexuales y reproductivos requiere de una formación específica".

R. Podemos es una organización muy joven, que al entrar en las instituciones sufre sus efectos. Necesitamos contrapesos para que no nos generen dolores y cambios a peor. Necesitamos reforzarnos frente a las instituciones. A nivel estatal no ha habido los cambios que se plantean en Madrid.

P. Hablamos de Madrid.

R. Hasta hace dos meses, estábamos a punto de cerrar un acuerdo para una candidatura unitaria, donde estaban desde IU a Iñigo Errejón. A partir de que Errejón decide apostar por un proyecto personal y un partido propio, se genera la ruptura.

P. ¿La culpa es de Errejón?

R. La culpa es no solamente de Errejón sino de la juventud que tenemos, de las instituciones, de no habernos escuchado más. Pero el elemento que desencadena la situación que estamos sufriendo en Madrid es ese movimiento.

P. ¿Es un traidor?

R. No. Es una decisión que no comparto. No creo que genere nada nuevo. A las encuestas me remito. No está generando una ampliación del campo político, por ahora. Espero que sí lo consigamos de cara a las elecciones.

P. Defínale con una palabra.

R. Astuto.

P. ¿Y a Isabel Díaz Ayuso?

R. Antifeminista.

P. ¿Clara Serra?

R. Hermana.

Un libro, un personaje y una canción A los 29 años, Isabel Serra debuta como número uno de una lista en unas elecciones. Estos el libro, la película y la canción que hay que conocer para saber cómo es. Caliban y la bruja, de Silvia Federici. "Explica cómo la llegada del capitalismo tuvo como elemento la caza de brujas y el disciplinamiento de las mujeres para que se quedasen en casa haciendo el trabajo de reproducción social", cuenta. Katniss Everdeen, de los 'Juegos del Hambre'. "Hace unos años, en unas primarias de Podemos, hicimos unos carteles de quiénes éramos cada uno y me pusieron como la Sinsajo de los Juegos del Hambre [Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrance]", dice. Sara Hebe. Preguntada por con qué canción movilizaría a la gente, Serra responde que con una de esta rapera argentina.

P. ¿Qué piensa de una sociedad a la que le produce tanta curiosidad que usted encabece la lista de Podemos y su hermana sea la número dos de Más Madrid?

R. Estamos cada día más en una política que parece un reality show, lo hemos vivido en los últimos años, y de hecho creo que con Podemos se ha potenciado eso. Puedo entender que a la gente le genere interés. Luego, estoy segura de que la gente tendrá familiares y amigos con los que no comparte absolutamente todo políticamente, y entiende perfectamente que no estemos en el mismo proyecto. Y finalmente, hay un tercer elemento: dice algo con respecto a una sociedad un poco machista, en la que se fomenta la competencia entre mujeres, o se intenta dar esa imagen. No sé si sería igual entre dos hermanos.

P. Su hermana defiende que hay que carmenizar la Comunidad. ¿Está de acuerdo?

R. Hay que transformarla.

P. ¿No carmenizarla?

R. Me parece insuficiente. Carmena llegó al Ayuntamiento gracias a un conjunto de actores, y prescindir de ellos la hace más débil a la hora de ganar de nuevo.

P. ¿Le parece bien que miembros del gobierno voten contra los proyectos de la alcaldesa?

R. Un gobierno no se puede hacer solamente con una figura.

P. ¿Permitirá usted la libertad de voto en su grupo?

R. No. Hay que hacer lo posible porque haya un debate político que permita que haya unidad en el voto. Eso tiene responsabilidad por todos los lados, no solamente por quien en un momento no vota lo que dice la alcaldesa.

P. "Madrid será la tumba de los fascistas", canta en sus mítines. ¿A quién hay que enterrar?

R. ¿A qué fascistas me refiero? Evidentemente, a Vox. Es un partido franquista que quiere implantar un modelo político que tiene muy poco de democrático.

P. ¿Entiende que suene fuerte que le desee la tumba a alguien?

R. Cuando se dice “Madrid será la tumba del fascismo” es algo así como cuando se dice “Madrid será la tumba del machismo”. No es desearle la muerte a nadie, es desearle la muerte a una ideología política que tanto sufrimiento ha generado, que sigue haciendo que haya cientos de miles de personas en cunetas, que no ha permitido que vivamos en una sociedad al día de hoy democrática, y que todavía no ha sacado el franquismo de las instituciones. Desde mi punto de vista, es decir que no queremos esa ideología, igual que no queremos una ideología por ejemplo machista.

P. ¿Es usted trotskista?

R. He estado mucho tiempo militando en Anticapitalistas, que tiene una tradición política que se reivindica de esa tradición.

P. ¿Pero es trotskista o no?

R. Nunca me han gustado ese tipo de etiquetas que no sirven para absolutamente nada para que yo le explique a cualquier madrileño qué quiero hacer.

P. Es interesante saber si la visión política de Ignacio Aguado (Ciudadanos) es liberal; si la de Ángel Gabilondo (PSOE) es socialdemócrata; y la suya trotskista.

R. No sé si la llamaría trotskista. La llamaría antineoliberal, y desde luego, de izquierdas, feminista y ecologista.

P. ¿Qué errores ha cometido en las negociaciones con IU

R. He hecho lo posible por llegar a ese acuerdo. He aceptado una decisión colectiva por parte de Podemos, esa votación en la que se decidió que primero tendríamos primarias dentro de Podemos y posteriormente iríamos en confluencia. He tratado de ceder con respecto al preacuerdo estatal que había planteado por la dirección de Podemos y la dirección federal de IU. Lamento la decisión de Izquierda Unida. Mucha gente que nos está mirando no entiende esta situación. Hay que recordarnos que ya gobernó Cristina Cifuentes, y posteriormente Ángel Garrido, gracias a un escaño solamente porque no fuimos conjuntamente,.

P. Pero eso es lo que ha pasado. ¿Cuál es su cuota de culpa en ese resultado?

R. He tratado de hacer todo lo posible para que lleguemos a ese acuerdo. No ha podido ser porque IU ha decidido no ir conjuntamente.

P. ¿Hay tiempo de arreglarlo?

R. IU ya nos ha dado una respuesta. Yo sigo estando absolutamente abierta a que pueda confluir con nosotros.

P. ¿Qué ofrecería nuevo?

R. Estaría dispuesta a que aceptasen la propuesta que les hemos planteado.

P. ¿No movería nada de lo que ya ha propuesto?

R. No.

P. Eso solo deja la opción de que IU de marcha atrás.

R. Sí. Hay tiempo todavía para que podamos llegar a una confluencia.

