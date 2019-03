Por qué nadie sabe cuántos pisos turísticos hay en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles el plan especial que regulará el uso de pisos turísticos. El debate previo ha dejado claro que hay un dato fundamental y desconocido: las Administraciones y las fuerzas políticas no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el número real de pisos turísticos en Madrid. En realidad, es casi imposible saber el número exacto, pero sí se puede hacer una aproximación.

El propio Ayuntamiento de Madrid no conoce la cifra de pisos que se alquilan para turistas. Ofrecer un piso o una habitación a través de una plataforma online a los diez millones de visitantes que pasan por la ciudad cada año es una actividad apenas regulada, de ahí que el proceso del Consistorio para normalizar su uso haya sido largo y polémico.

El área de Desarrollo Urbano Sostenible estima que la cifra se sitúa entre los 10.000 y 12.000 en toda la ciudad, con una alta concentración en el centro. El registro de viviendas turísticas de la Comunidad de Madrid, por su parte, suma 10.467 apartamentos turisticos. El grupo municipal socialista eleva este censo a 15.000.

Los datos que se obtienen a partir del rastreo de las principales plataformas de alquiler permiten afirmar que, en 2018, Airbnb ha ofertado 8.436 anuncios y Homeaway, 4.645. Las dos cifras no se pueden sumar (un piso puede anunciarse en ambas plataformas), pero dan una idea de las magnitudes. El dato, por cierto, no se conoce gracias a la transparencia de las empresas —que son más bien opacas— sino gracias a Datahippo, herramienta creada por un grupo de investigadores madrileños. No es perfecta, pero permite aproximarse al dato real. ¿Esto significa que hay muchos o pocos pisos en Airbnb? Para comparar, en Madrid hay 44.400 habitaciones de hotel, según el Instituto Nacional de Estadística.

¿DÓNDE ESTÁN LOS PISOS DE AIRBNB? 2018 Fuente: Datahippo. EL PAÍS

Esta misma base de datos permite esbozar el perfil de los propietarios de los pisos en alquiler en Airbnb. Teniendo en cuenta los datos de Madrid ciudad y Comunidad, 9.860 propietarios (el 76%) tiene solo un anuncio. El 34% restante tiene dos o más. Hay 32 grandes anunciantes, con alrededor de cien pisos publicados y una anunciante ‘gigante’: se trata de Claudia, nombre de anfitrión detrás del cual está la multinacional hotelera Wyndham Worldwide.

El profesor de la UNED Javier Gil, experto en el impacto del turismo en las ciudades, elevó hasta el 55% el número de anunciantes con más de dos pisos, utilizando los datos de otro proyecto independiente de rastreo de datos, InsideAirbnb.

Más allá del número de pisos, lo que sí se está midiendo es el efecto de la presión de los visitantes sobre Madrid ciudad. Estos se concentran sobre todo en el centro, donde los espacios públicos son limitados y la densidad de población, muy alta. Dentro de la almendra central, la densidad demográfica total (incluyendo a los turistas) aumenta en todos los distritos y se dispara en los barrios de Sol, Cortes, Universidad y Embajadores. En muchos barrios históricos, los ciudadanos que ya no viven en ellos representan más del 10% de la población.

POBLACIÓN FLOTANTE EN LOS BARRIOS Sobre la población residente, en % Fuente: Ayuntamiento de Madrid. EL PAÍS

Esta masificación del centro está eliminando tiendas de barrio para dejar espacio a lugares de ocio y está desplazando a las familias a otros barrios o hacia las afueras de la ciudad. Como resume el propio departamento de planificación urbanística del Ayuntamiento, se trata de “cambios en las relaciones sociales que pueden llegar a ser muy notables”. Igual de notables que su impacto económico: al menos 800 millones de euros anuales para las familias que se benefician del turismo, según estima la propia Airbnb.

