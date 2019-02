El Govern fija los servicios mínimos para la huelga general contra el juicio del ‘procés’

El departamento de Trabajo de la Generalitat ha decretado este martes los servicios mínimos para la huelga general convocada en Cataluña para el próximo 21 de febrero, un parón con el que se pretende protestar contra el juicio a los dirigentes del procés, que se desarrolla desde mediados de este mes en el Tribunal Supremo. Esta huelga, convocado por el sindicato independentista Intersindical-CSC, cuenta con el apoyo de otros sindicatos minoritarios como Ustec (muy presente en Enseñanza), CGT y otras plataformas y sindicatos de estudiantes, como SEPC y Unis per la República, pero no se suman las grandes centrales, CC OO y UGT. La huelga tiene además un marcado carácter político, ya que el presidente del Parlement, Roger Torrent, aplazó el pleno previsto para esta semana para no coincidir con la protesta.

Al ser una huelga general de 24 horas de duración, los servicios mínimos atañen a todos los ámbitos. En el transporte, Rodalies y trenes regionales de Renfe funcionarán al 33% durante todo el día, mientras que los trenes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya lo harán al 50% en las horas punta (de 6.30 a 9.30 horas y de 17.00 a 20.000 horas) y al 25% en las horas valle. El metro, el tranvía y los autobuses TMB operarán en el mismo régimen, mientras que el resto de transporte de viajeros urbanos e interurbanos y el servicio de autobús que une la ciudad con el Aeropuerto de Barcelona ofrecerán la mitad de su servicio habitual.

En la sanidad, el servicio de urgencias y las unidades especiales mantendrán su funcionamiento habitual.En los centros de asistencia extrahospitalitaria, se garantizará la asistencia urgente durante el horario habitual de cada centro, y éste servicio se prestará con el 25% de la plantilla.

En educación, los centros docentes públicos y privados no universitarios y las guarderías contarán con una persona del equipo directivo por centro de trabajo, en referencia al titular de la dirección, del jefe de estudios, de la secretaría o de coordinación pedagógica del centro. Además de esta persona, se añadirá un docente por cada seis aulas de enseñanza Infantil y Primaria; un profesor por cada cuatro aulas en los centros de educación especial, y un tercio de la plantilla en las guarderías.