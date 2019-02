Bloqueados en Año Nuevo chino

El bloqueo masivo de cuentas de ciudadanos chinos por el BBVA afecta también a españoles de origen chino. Es el caso de Shaowi Liu, un pequeño empresario de 32 años que vive en Pontevedra, con nacionalidad española desde hace 10 años. “Es la segunda vez que me bloquean. La primera fue hace tres meses, me pidieron la nómina o la declaración de la renta y a los pocos días me la desbloquearon. Hace dos días, al ver las noticias sobre bloqueos en Usera, miré por curiosidad y vi que me la habían vuelto a bloquear”, cuenta.

Liu explica que desde el primer bloqueo, tampoco le dejan ingresar dinero en efectivo a través del cajero. “Cuando pregunté en el banco, me dijeron: ‘A gente como tú’ no le dejan hacer ingresos por cajero”. Así que tengo que ir a caja, hacer cola y mostrar el DNI. “Me parece normal que pidan justificantes de ingresos o que vigilen cuentas con movimientos sospechosos, pero en mi caso no tiene explicación. En esa cuenta solo tengo 500 euros y la uso para echar gasolina con la tarjeta porque me hacen descuento”, asegura.

El caso de Liu no es el único. Teresa Jan, de 77 años, y nacionalizada española desde hace casi 30, ha tenido bloqueada la cuenta la última semana. En su caso, le pedían que presentara el pasaporte y el justificante de la pensión, pese a que en octubre presentó el DNI y la declaración de la renta. El director de de su sucursal, en Madrid, admitió que era por “tener origen chino”, y que al contrario que en los demás españoles, no podía desbloquear su cuenta desde la propia oficina, sino que su caso debía pasar por un departamento especial que lo autorizara.