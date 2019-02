El Govern hará una gira por siete ciudades europeas “para explicar la verdad” sobre el juicio al 1-O

El Gobierno catalán quiere responder a la campaña de marketing que, promovida por España Global, ha lanzado el Gobierno para reforzar la imagen de la democracia española, y que se titula “This is the real Spain”. En respuesta a una pregunta en el Parlament, el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, ha explicado este miércoles que emprenderá una gira por las principales capitales europeas, por las instituciones y los think tank más relevantes, para dar a conocer “la verdad” sobre el juicio contra los dirigentes independentistas acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación. “Explicaremos que este es un juicio político contra presos políticos”, ha dicho. Fuentes de su departamento han detallado que el tour consistirá en una visita a siete ciudades en siete semanas, y que no tiene una partida económica específica. En el Parlament, Bosch ha criticado que el Gobierno "se gaste un millón de euros en su campaña".

El juicio contra los políticos y activistas que impulsaron la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 empezará el próximo 12 de febrero, después de más de un año en el que los acusados han estado en prisión preventiva. Hoy, en el mismo pleno del Parlament, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que su Gobierno “estará presente en el juicio”, y ha respaldado a su consejero de Acción Exterior en la gira europea que prepara: “Usaremos todas las oportunidades para denunciar esta situación en el mundo. Este es un juicio contra la democracia y contra el derecho a la autodeterminación.

La gira consiste en visitar siete ciudades en siete semanas, y según el departamento de Acción Exterior no tiene una partida económica determinada. El tour ya ha empezado. De momento, Bosch ha visitado Londres, donde inauguró la Catalonia House, un punto de encuentro para catalanes en el Reino Unido, y donde participó en un debate en la London School of Economics, en el que también estaba la exconsejera de Enseñanza, Clara Ponsatí. La próxima ciudad en la agenda de Bosch es París, donde irá la semana que viene.

El consejero ha asegurado que el relato que explicarán en Europa es el “verídico”, y ha afirmado que está contrapuesto al que propone la campaña de marketing que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez con la plataforma España Global y la iniciativa “This is the real Spain”. En los vídeos de esta campaña, personalidades como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el periodista Iñaki Gabilondo o la directora de cine Isabel Coixet, defienden los avances democráticos de España en las últimas décadas.

Bosch ha criticado que el Gobierno se haya gastado “un millón de euros de todos los contribuyentes” en esta campaña “que cuenta mentiras”, y ha asegurado que a la Generalitat no le hace falta: “Nosotros explicaremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que este es un juicio político contra presos políticos porque se les acusa de cosas, como sedición y rebelión, que implicarían violencia y no la hubo”.