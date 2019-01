El Parlament aprueba que comparezca Cunillera por las detenciones de la Policía en Girona

El Parlamento de Cataluña, a través de la comisión de Interior, ha aprobado la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para explicar las detenciones el pasado 16 de enero en Girona por parte de la Policía Nacional. Los agentes arrestaron durante unas horas a 16 personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP, Ignasi Sabater, de Verges, y Dani Cornellà, de Celrà, sospechosos de haber provocado desórdenes públicos.

La propuesta de la CUP, que considera que las detenciones fueron arbitrarias y criticaron que no estaban ordenadas directamente por el juez, ha salido adelante con el apoyo de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y los Comuns. El PSC, que ha votado en contra, ha indicado que no era el lugar adecuado para que Cunillera rindiese cuentas.

Los agentes investigan por desórdenes públicos la ocupación de las vías del AVE en Girona en el aniversario de la consulta del 1 de octubre, motivo por el cual arrestaron a diversos sospechosos. El juzgado de instrucción 4 de Girona, que investiga la causa, informó de que conocía el operativo policial, aunque aclaró que no había ordenado las detenciones, que eran policiales.

Entre los arrestados, hubo también un fotoperiodista de Girona, Carles Palacio, diversos activistas y un sobrino del president de la Generalitat, Quim Torra. El presidente pidió la dimisión de la delegada Cunillera y anunció que denunciarán en los juzgados la actuación de la Policía Nacional.