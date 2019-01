La Policía Nacional detiene a los alcaldes de Celrà i Verges por desorden público

Dos alcaldes de la CUP de Girona, el de Verges Ignasi Sabater y el de Celrà Dani Cornellà, han sido detenidos por la Policía Nacional este miércoles por un presunto delito de desorden público, según ha confirmado el cuerpo policial. También ha sido detenida una miembro de los CDR. La Policía Nacional asegura que se trata de una operación abierta, que instruye el juzgado número 4 de Girona y que se prevén detenciones en diferentes puntos de la provincia de Girona. De momento ya se han practicado 11. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aclarado posteriormente que se trata de "detenciones policiales", no ordenadas por el juez, relacionadas con un "atestado policial sin autor conocido" relacionado con la investigación de la ocupación de las vías del AVE en el aniversario del 1 de octubre.

Dos horas después, los diputados de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP han abandonado las comisiones parlamentarias que se celebraban en el Parlament en protesta por las detenciones de los alcaldes. Por el momento solo continúa una de las reuniones, la de Asuntos Sociales, y las formaciones independentistas valoran si seguirán la protesta en las comisiones de la tarde. En una de ellas está previsto que comparezca el vicepresidente Pere Aragonès

El TSJC ha emitido este comunicado de aclaración después de las informaciones confusas sobre el motivo de las detenciones. Justo después de los arrestos, el abogado de los alcaldes, Benet Salellas, había asegurado que no conocía a qué hechos se remiten los desórdenes públicos y que sospechaba que podían estar relacionados con la manifestación en contra de Vox del pasado 6 de diciembre, "porque ese día el juzgado que estaba de guardia era el número 4", ha asegurado Salellas ante la comisaría de la Policía Nacional de Girona, donde ha denunciado problemas para entrar. "El agente de la entrada me ha dicho que si no hablaba en castellano no me entendía y no me podía dejar entrar". La situación se ha resuelto con la intervención de un superior.

Salellas también ha detallado que una patrulla de la Policía Nacional estaba esperando al alcalde de Verges en la puerta de su casa y, al advertirlo, varios vecinos han salido "y ha habido un poco de tira y afloja". Al lugar también han acudido los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional se ha llevado a Sabater a una comisaría de Girona.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido de los primeros en reaccionar ante la detención de Sabater, y en su cuenta de Twitter ha expresado su apoyo al alcalde de Verges, "que ha denunciado siempre las agresiones reiteradas en su municipio por parte de intolerantes agresivos... ¡Y es a él al que se llevan!". También el actual presidente, Quim Torra, se ha solidarizado con los detenidos. "Todo mi apoyo a los alcaldes de Celrà y Verges, Dani Cornellà e Ignasi Sabater, y al resto de detenidos por la Policia Nacional española. Basta de represión. Basta de criminalización. Libertad", ha expresado en Twitter . Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha mostrado más contundente. "Basta represión, basta criminalizar la protesta popular", ha publicado en esta red social. También de forma crítica se ha manifestado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "En democaria NO es normal ni se debe normalizar que se detengan alcaldes sin tan solo citación judicial".