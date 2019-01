Torra pide la dimisión de Cunillera por las detenciones de la Guardia Civil en Girona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este miércoles la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, por las actuaciones de la Policía Nacional en Girona de la semana pasada en la que acabaron detenidas 16 personas, entre los que se encontraban los alcaldes de Verges y Celrà (Ignasi Sabater y Dani Cornellà), por los actos de protesta en el aniversario del 1 de octubre. Torra también ha aprovechado una de sus intervenciones en la sesión de control para anunciar que llevará a los juzgados la operación policial, que considera irregular.

“Este Gobierno está del lado de las libertades y en contra de la represión. Los hechos de Girona no se pueden dejar pasar”, ha dicho Torra durante la respuesta a una pregunta de la CUP. Según ha explicado el 'president', el texto denunciará "la vulneración de libertades" y que la operación de las detenciones incumple los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Torra ha insistido en la idea en la que "no había una orden judicial" para detener a los activistas, entre los que se encontraba un sobrino suyo, Ernest Morell.

Aunque ha pedido la renuncia de Cunillera, Torra también quiere que comparezca en el Parlament para dar cuenta de los detalles de la operación. "Espero que la señora Cunillera de todas las explicaciones que sean necesarias. Queremos que cualquier persona que haya reprimido la expresión legítima y los derechos de cualquier ciudadano de todas las explicaciones que correspondan", ha asegurado el 'president'.

En su día, la Policía Nacional explicó que se trataba de una operación abierta, instruida por el Juzgado número 4 de Girona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aclaró ese mismo día que se trataba de "detenciones policiales", no ordenadas por el juez, relacionadas con un "atestado policial sin autor conocido". Algunos abogados de los detenidos denunciaron abusos por parte de los uniformados, que por ejemplo les recriminaron el uso del catalán.

Torra acusa a Arrimadas de no querer dialogar

El PSC ha aprovechado su turno en la sesión de control para pedirle a Torra que intente convencer a PP, CUP y Ciudadanos para que asistan a la mesa de diálogo entre partidos que los socialistas habían pedido y que el Govern finalmente puso en marcha. Miquel Iceta le ha pedido al 'president' que vaya más allá de sencillamente invitar a los presidentes de los grupos parlamentarios e intente seducir a los partidos para que asistan a la reunión.

Torra ha aprovechado la petición del líder de los socialistas catalanes para responder a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que aseguró que el Govern no funciona. "Ser presidente no es lo suyo, usted solo está deseando quitarse del medio", le ha espetado Arrimadas al Torra tras recordarle el aumento en los robos con violencia y la convocatoria de una nueva huelga dentro de la sanidad concertada. Torra le ha respondido: "ustedes no están siempre a favor de los problemas, nunca del diálogo. Lo que a ustedes les interesa son las huelgas, no los taxistas o los funcionarios".