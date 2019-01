Puigdemont no se descarta para ser candidato a las elecciones europeas

La Crida per la República, la formación política promovida por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez afronta esta semana su congreso fundacional. Y para entonces, sus impulsores quieren empezar a concretar una “agenda política” para las elecciones municipales y europeas a la par que ir perfilando las listas bajo las que concurrirán en los comicios de mayo. Este lunes, tras una reunión con los diputados de Junts per Catalunya, Puigdemont ha insistido en que buscarán una “candidatura lo máximo de unitaria posible”. El expresidente ha afirmado, además, que no descarta presentarse para los comicios europeos.

Puigdemont no ha querido entrar en el debate sobre los nombres que hay sobre la mesa ni para las elecciones municipales, sobre todo para la alcaldía de Barcelona, ni para las europeas. Al respecto, según Nació Digital, el expresidente ofreció un puesto a la abogada Beatriz Talegón. Puigdemont no se ha referido a esa posibilidad y se ha limitado a pedir “prudencia” ante las informaciones que puedan ir saliendo. Sí ha confirmado el ofrecimiento que hizo Jordi Turull para los comicios al Parlamento Europeo. Y además, ha sostenido que no descarta ir él mismo en esas listas.

El expresidente, acompañado del presidente Quim Torra, ha recordado que en su día ya propuso ir de número dos de una “candidatura unitaria” que encabezaría el líder de ERC, Oriol Junqueras. En plata: eso significa que no descarta para ir en unas listas, ha añadido. Y en cualquier caso, ha remachado, no se descarta para “participar activamente en todas las elecciones”, dando “apoyo explícito” a los cabezas de cartel de todas las municipales y europeas.

Estrategia ante el juicio de los políticos del 'procés'

Puigdemont ha emplazado, en cualquier caso, al próximo sábado, cuando en el congreso fundacional podrán “concretar una propuesta” a la que ha dicho que aspiran que se “sumen la mayoría de los actores políticos”. Queda por ver también cómo se engarza ese movimiento, registrado como partido político desde el pasado 8 de enero, con el PDeCAT, que ha admitido que es el “único capaz de suscribir acuerdos” con el Partido Nacionalista Vasco para conformar una lista.

El grupo parlamentario también ha debatido sobre la estrategia que adoptarán ante el juicio a los políticos del procés. Puigdemont ha afirmado que es “una oportunidad” para demostrar “de qué va y de qué no va el juicio”. “No va de rebelión, porque no hubo. Va del 1 de octubre”, ha indicado el expresidente. Puigdemont también ha conocido este mediodía que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso en contra de su suspensión como diputado. El expresidente ha considerado que es un “trámite indispensable” para poder recurrir al tribunal de Estrasburgo y ha urgido a la justicia a “decidir rápidamente” en la dirección que crea conveniente.