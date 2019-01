JxCat insiste en pedir una vía de diálogo a Sánchez para apoyar los Presupuestos

Junts per Catalunya ha insistido este domingo en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abra una vía de diálogo para recibir el apoyo de los independentistas catalanes a los Presupuestos. “La pregunta que volvemos a hacer es: ¿qué está dispuesto a hacer en el diálogo político con Cataluña en las próximas semanas y meses?”, ha sostenido el portavoz del grupo parlamentario, Eduard Pujol, quien ha criticado, sin mencionarlo explícitamente, al Parlamento extremeño por haber pedido la aplicación del artículo 155 de nuevo. “Que dejen en paz a Cataluña”, ha afirmado

Los diputados de Junts per Catalunya se reúnen este domingo y el lunes con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas. A la cita se sumará el lunes el actual jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra. Según Pujol, en la reunión no se abordará la cuestión de las listas electorales ni si Elsa Artadi –que se incorporará el lunes a la reunión— finalmente acompañará a Joaquim Forn en la candidatura por Barcelona. Tampoco si el futuro de Puigdemont pasa por el Parlamento Europeo, aunque Pujol ha sido rotundo: “[Esa opción] no está sobre la mesa”.

El grupo sí hablará de los Presupuestos de Sánchez. Puigdemont ya avanzó hace una semana en Waterloo que supeditaba el apoyo del PDeCAT a la formación de una mesa de diálogo para abordar la crisis catalana. Pujol ha insistido en ello. “Aquí está la clave”, ha apuntad, quien ha invitado a Sánchez a “marcar su relato” superando el que, a su juicio, le “impone la derecha, que no busca la solución al conflicto”. “Soluciones política para cuestiones políticas”, ha pedido Pujol.

El diputado también ha arremetido, aunque sin citarlo, contra el Parlamento extremeño por haber votado una propuesta del PP que pedía la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que el PSOE apoyó a pesar de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dijo que no se daban las condiciones para intervenir la comunidad. “Están obsesionados con Cataluña y el 155”, se ha quejado Pujol, quien ha proseguido: “Que hablen de sus parlamentos, de sus realidades, de sus problemas de paro y de enseñanza… Cada realidad tiene sus problemas. […] Que dejen en paz Cataluña y el 155”, ha añadido. Pujol también criticó el discurso del expresidente José María Aznar en la convención nacional del PP, en que volvió a plantear la necesidad de hacer frente al “desafío existencial” de que suponen los independentistas. “Que alguien le regale una suscripción a Netflix”, ha dicho.

El otro gran asunto que tiene el grupo sobre la mesa es el juicio a los presos del procés. Pujol ha apostado por “internacionalizar” la causa y ha defendido herramientas como el llamado Consejo por la República, que ha dicho que sirve para “adquirir la ciudadanía republicana”. Sin embargo, lo más inmediato para el grupo es saber si el Supremo permitirá que el martes comparezcan los exconsejeros en prisión a la comisión parlamentaria del 155. “Vamos a defender el derecho de los diputados llamados a declarar, de forma telemática o presencial”, ha remachado.