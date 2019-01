Casado llama al votante de Vox a volver al PP con su discurso más duro

"Los asesinos, violadores y pederastas están en la calle por el síndrome de Estocolmo de la progesía española"; "El poder político tiene que actuar siempre a favor de la vida. Y si se equivoca, siempre a favor de la vida"; "Pondremos orden en Cataluña. Liberaremos a la sociedad secuestrada por esa banda de fanáticos supremacistas"; "El socialismo está vendiendo España por un plato de lentejas en La Moncloa...". El líder del PP, Pablo Casado ha pronunciado este domingo, en la clausura de la convención ideológica del partido, su discurso más duro, el que confirma la nueva estrategia: girar a la derecha para frenar a Vox, una presencia constante en su intervención y a lo largo de toda la convención.

Casado se dirigió a sus filas durante una hora y diez minutos. Esta vez, ayudado por un teleprompter donde estaban escritas las 22 páginas de su discurso. "Me ha parecido fantástico", resumió José María Aznar al abandonar la sala. No quiso responder cuando le preguntaron si le había ayudado a escribirlo, aunque había líneas muy parecidas con su intervención del día anterior. El hombre al que designó sucesor hace 15 años y del que renegó enseguida ya no estaba, Ni estará. El PP ha enterrado la era Rajoy.

El presidente popular llamó al ejército popular a cerrar filas y volver a las esencias. Utilizó precisamente ese verbo -"volver",- que tanto escoció a los marianistas cuando Casado pronunció su primer discurso como líder del partido, el pasado julio. "El PP ha vuelto fuerte", ha vuelto a repetir hoy. "Y queremos que ellos [los votantes que se fueron a Vox] vuelvan al PP. Pero hay que salir a buscarlos, no esperar a que regresen".

En ese "salir a buscarlos" está el nuevo discurso del PP, mucho más agresivo que en la etapa anterior. La derecha pura, sin concesiones. "Nunca he creído que el PP gana cuando deja de serlo.Os pido que no lo aceptéis. Si anulamos nuestro perfil, el votante se marcha. Si decimos que España no es solo un hecho histórico,sino también un hecho moral, tenemos que actuar en consecuencia".