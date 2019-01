Marlaska cree que la dispersión de los presos sobra, una vez “disuelta y derrotada” ETA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido hoy que la dispersión de los presos de ETA en diferentes cárceles de España "era una política antiterrorista, no una política penitenciaria", y ha asegurado que "una vez disuelta y derrotada" la banda no cree conveniente mantenerla. El ministro ha hecho esas declaraciones apenas cuatro días después de que miles de personas se manifestaran por las calles de Bilbao en demanda del acercamiento de los presos de la organización terrorista. A esa manifestación concurrieron votantes no solo de la izquierda abertzale, sino de Podemos y del PNV que opinan de la misma manera que el ministro.

Después de años con escasos cambios en la política penitenciaria, diseñada para evitar que ETA pudiera actuar de manera colegiada desde dentro de la cárcel, el actual ministro socialista llegó a un entendimiento con las asociaciones de víctimas para acercar a algunos presos, tal y como especifica la ley, y sin delitos de sangre. Hasta octubre eran 92 los presos de la organización terrorista que solicitaron formalmente al Ministerio del Interior un cambio en su situación en prisión. Todos ellos remitieron escritos en los últimos nueve meses para reclamar ser clasificados en segundo grado.

Hasta la primera quincena de diciembre el Ministerio del Interior había trasladado a 13 reclusos etarras y otros tres fueron clasificados en tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad.

En su intervención en un foro organizado por la cadena SER en Las Palmas de Gran Canaria, el exmagistrado de la Audiencia Nacional ha sido interpelado por el público sobre el posible traslado al País Vasco de presos condenados por terrorismo. Grande-Marlaska ha explicado que no cree en medidas indiscriminadas, sino en la aplicación de las leyes y, en este caso, siempre en contacto con las asociaciones de víctimas, a las que ha agradecido el respaldo que están dando a su departamento.

La red de apoyo a los presos de ETA Sare ha considerado "positivas" las declaraciones del ministro del Interior. Sus portavoces han solicitado que estas palabras se conviertan "en realidad con urgencia". Grande-Marlaska ha pedido que se analice el balance de sus siete meses en el cargo, en el que solo han sido trasladados a cárceles del País Vasco -el resto han sido acercados a la Comunidad Autónoma- dos presos de la denominada "vía Nanclares", que hace tiempo renegaron de ETA, pidieron perdón a las víctimas y ofrecieron medidas para reparar el daño que ocasionaron sus atentados.

Sin embargo, también ha reconocido que, "con ETA disuelta y derrotada por la sociedad", no le ve sentido mantener una política antiterrorista cuya finalidad era debilitar a la organización, impidiéndole que controlase a sus militantes encarcelados. En las actuales circunstancias, ha argumentado, debe atenderse a "criterios penitenciarios", a lo que las correspondientes juntas de tratamiento consideren más conveniente para cada recluso, algo en lo que no ha ocultado que se tiene en cuenta la cercanía a su entorno familiar.