Las Magas de Enero vuelven por cuarto año al balcón municipal

Las Magas de Enero han vuelto, por cuarto año consecutivo, al balcón del Ayuntamiento de València, rescatando una cabalgata laica, que se celebró durante la II República, y que promueve los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad en una fiesta dedicada a la infancia. "Todas las personas hemos nacido igual y, porque somos iguales, merecemos ser libres y merecemos vivir en armonía, fraternidad y sororidad", han reclamado en su discurso

La cabalgata, en la que han participado unas 40 entidades, está organizada por la Societat Coral El Micalet junto y pone fin a toda una serie de actividades culturales que arrancan el mes de diciembre para celebrar la Fiesta de la Infancia, el solsticio de invierno.

Las tres magas de este año: Maria Escalona (Libertad), Beatriu Cardona (Igualdad) y Pilar Soriano (Fraternidad-Sororidad) han hecho el itinerario habitual desde el Panterre, por calle de la Paz y San Vicente hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde han subido al balcón municipal, donde el alcalde Joan Ribó las ha recibido y saludado.

La maga Libertad (María Escalona) repite este año por segunda vez sobre la carroza. De hecho, a partir de ahora siempre habrá una maga veterana en la siguiente edición. Escalona recordó hace unos días que hace 80 años se inició la Fiesta de la Infancia en València.

El grupo musical valenciano Carraixet ha cantado como preámbulo a los discursos de las magas. "Niños y niñas, sois lo mejor de la sociedad, juntos conquistareis el futuro", ha dicho la maga Sororidad-Fraternidad -la concejal Pilar Soriano- desde el balcón, desde donde les ha explicado que "tienen derecho vivan donde vivan y vengan de donde venga, que nadie les deje de lado por estos motivos".

Así, la maga Igualdad -Beatriu Cardona- ha explicado que "todas las personas hemos nacido igual y, porque somos iguales, merecemos ser libres y merecemos vivir en armonía, fraternidad y sororidad". Por su parte, la maga Libertad -María Escalona- ha reivindicado "la magia de la hermandad, la complicidad y el trabajo en equipo". Desde el balcón se han escuchado además varias consignas de apoyo al movimiento feminista, así como alusiones contra la lacra de la violencia de género.

Críticas

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, ha considerado "un despropósito" la celebración de cabalgata de la Magas de Enero y ha asegurado que este "será el último año" de este "esperpento", mientras que el portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, ha acusado al alcalde, Joan Ribó, de "darle más valor" a esta cabalgata que a Expojove o a la Semana Santa Marinera.

Catalá ha calificado mediante un comunicado la cabalgata de las Magas como "un sinsentido que el año que viene no se repetirá más porque Joan Ribó ya no será alcalde y no podrá aprobar eventos como este que provocan atascos, molestias y perjuicios económicos a los comerciantes y hosteleros".

Fernando Giner, de Ciudadanos, ha acusado al alcalde de "dar más valor a la Cabalgata de las Magas que a la Feria de la Infancia y la Juventud, Expojove, a cuyo recinto lleva dos años sin acudir a pesar de ser uno de los actos más multitudinarios que organiza la delegación de Cultura Festiva".

Una veintena de personas han protestado con bocinas contra la cabalgata en la plaza del Ayuntamiento, rodeadas de un cordón policial.