Manuel Valls se indigna ante la alusión a los “presos políticos” del ganador del premio Josep Pla

Se levantó ostensiblemente unos momentos antes de que concluyera el acto y lo hicieran el resto de autoridades de la sala y, al pasar al lado de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, le espetó: "¿Pero cómo permites eso?". Así concluyó Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona apoyado por Ciudadanos, su estentórea disconformidad por "la demagogia" del discurso de anoche del escritor Marc Artigau en Barcelona que, tras ser proclamado ganador del Premio Josep Pla de prosa en catalán, hizo referencia a los políticos catalanes presos. En su parlamento, Artigau dijo que le producía "tristeza y rabia vivir en un país donde hay presos políticos y donde el gobierno legítimo de la Generalitat está exiliado". En respuesta a esas palabras, Valls ha señalado a través de su cuenta de Twitter que él también siente "tristeza y rabia", además de "vergüenza, por este discurso y esta demagogia". "Pobre Josep Pla... ¡Basta!", ha añadido el candidato a la alcaldía de Barcelona apoyado por Ciudadanos.

Ese "¡Basta!" es la traducción virtual a la exclamación "¡Eso ya lo veremos!" que Valls realizó en vivo y en directo, mirando la pantalla que mostraba a Artigau durante su discurso en la sala adyacente, y que el dramaturgo y escritor cerró con un "de aquí a 40 años sentiremos vergüenza de lo que está pasando". Unas palabras que, hasta ese momento, habían sido recibidas en un contexto de cierto silencio e indiferencia. "¡Pesados!", añadió inmediatamente de manera audible más allá de la mesa. a la queja prosiguió con un "¿Qué pasa, nadie va a decir nada?". Y en esa linea, dirigiéndose hacia la mesa presidencial, habría buscado infructuosamente un enfrentamiento con Artur Mas, el expresidente de la Generalitat: "Mas, Mas, tú tienes la culpa", dijo, según recoge en su cuenta de Twitter la escritora y periodista Pilar Eyre, que compartía mesa con Valls.

Aquest vespre jo he sentit tristesa, ràbia i vergonya després d’ aquest discurs i d’aquesta demagògia ..pobre Josep Pla..Prou! https://t.co/SYHZbL3lHy — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 de gener de 2019

La actitud de Valls ha tenido respuesta en las redes sociales, entre otros de la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, presente en el acto. "Sí, continuaremos siendo tan pesados como sea necesario reivindicando la justicia y la libertad. ¡Somos demócratas!", ha escrito en su cuenta de Twitter. Por su parte, Artigau, en plena promoción de su galardón, ha querido desvincular el episodio del premio. "La consellera Borrás y la alcaldesa me explicaron el incidente; de todas maneras, ¿quién es Valls? ¿Un fichaje de invierno del PSG? No quiero hacerle el juego a ese señor; ni me interesa ni sé por cuál partido se presenta", zanja.