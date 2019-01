El PSC pide a Valls que rompa con Ciudadanos si el partido pacta con Vox

El llamamiento de Manuel Valls a erigir un gran pacto de Estado para bloquear a Vox y al independentismo, rubricado por el PSOE, el PP y Ciudadanos, no ha tenido eco entre los socialistas. Tanto el líder del partido, Miquel Iceta, como el candidato para la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, han criticado la propuesta del ex primer ministro francés y alcaldable por Barcelona dentro de una plataforma que incluye a la formación naranja. Collboni ha dicho a través de Twitter que Ciudadanos debería dejar que gobernara Susana Díaz porque es la candidata de la lista más votada.

Para Iceta, la intención de Valls de hacer un discurso catalanista y transversal "no pega" con concurrir a las elecciones en Barcelona mediante Ciudadanos. El primer secretario de los socialistas catalanes cree que "el pacto con Vox es la gota que colma el vaso". El ex primer ministro francés ha publicado un artículo en este diario en el que explica que tanto la formación de Santiago Abascal como el independentismo son dos peligros para los acuerdos de la Transición. Iceta ha pedido que si se llega al acuerdo a tres bandas en Andalucía, "Valls debería anunciar que renuncia al apoyo de Ciudadanos".

Valls, por ahora, se muestra optimista en que Ciudadanos no aceptará ningún pacto con Vox y ha pedido al PSOE que actúe de manera "responsable" y se abstenga para que los votos de la ultraderecha no sean necesarios a la hora de formar el Gobierno de la Junta. También ha pedido al PP que "mantenga el tipo" y no se deje seducir por Abascal. Con todo, Valls ha eludido referirse a qué consecuencias tendría para su candidatura en Barcelona el hecho de que el acuerdo salga adelante.

"Si la petición de Manuel Valls de cerrar el paso a Vox en Andalucía va en serio, lo más coherente es facilitar que el ganador de las elecciones, el PSOE, forme Gobierno y no dárselo de facto a la ultraderecha", ha escrito Collboni en Twitter. El socialista también le ha pedido que renuncie a su candidatura si no quiere representar a un partido que "pacta con los socios de Le Pen".

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha descartado que su formación acepte una modificación del pacto al que llegó en Andalucía con el PP de cara a la investidura del próximo presidente de la Junta y que se pueda abordar una reforma de la Ley Contra la Violencia de Género de la comunidad. Carrizosa ha asegurado que el pacto contra la violencia de género se tiene que preservar "y por tanto no es objeto de ninguna negociación" ni prevén revisarlo. "El pacto de Andalucía está cerrado con el PP únicamente y cualquier modificación supone la ruptura del pacto", ha sentenciado el diputado naranja.