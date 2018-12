Jordi Sànchez le pide a Quim Torra que se reúna con el presidente del Gobierno el 21-D

"Desde la prisión de Lledoners animo al presidente Torra, al vicepresidente Aragonés y a la consejera Artadi a crear las condiciones para facilitar una reunión con la delegación del Gobierno español el próximo jueves 20 o el viernes 21". Así empieza la carta que ha escrito Jordi Sànchez, en prisión preventiva y en huelga de hambre desde hace 16 días, y que ha hecho pública esta mañana Catalunya Ràdio. "El diálogo nunca puede ser considerado como una expresión de debilidad", añade el diputado de Junts per Catalunya. "Este encuentro es compatible con la existencia de una gran movilización pacífica y no violenta en las calles de Barcelona para protestar contra la presencia del Consejo de Ministros el viernes 21 de diciembre".

Por su parte, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han garantizado este lunes que sus movilizaciones del próximo viernes serán "absolutamente pacíficas" y han dicho que "la única violencia" vivida en Cataluña ha sido la de la extrema derecha y las cargas policiales del 1-O.

Con motivo del Consejo de Ministros que se celebrará este 21 de diciembre en Barcelona, considerado una "provocación" por ambas entidades, la ANC ha llamado a colapsar la ciudad con una marcha lenta de vehículos, mientras que Òmnium organizará un "Consejo Popular de Ministros" para contraprogramar la reunión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Paluzie y Mauri han recordado que las organizaciones que representan nunca han apelado a la violencia y que siempre se han expresado "de forma pacífica en las calles". Mauri ha definido la acción de protesta que convoca Òmnium como una manera de mostrar rechazo al Gobierno "de forma pacifica, contundente y determinada", ya que ante la actual situación -con presos, dirigentes independentistas huidos para evitar la acción de la Justicia y el rechazo a la autodeterminación- "lo mínimo que se puede hacer es salir a la calle".

Por su parte, Paluzie ha asegurado que el 21-D "no será un día normal" ya que es "importantísimo que la ciudadanía demuestre que este Gobierno del Estado no es bienvenido en Cataluña", por lo que ha pedido hacer notar el rechazo de la ciudadanía con "una movilización contundente y pacífica". Paluzie, que ha criticado que el Ejecutivo "venga aquí como durante el franquismo", ha dicho que el Gobierno de Sánchez se ha instalado en un "imaginario" del Consejo de Ministros por las provincias, "como si no hubiera pasado nada".

Mauri y Paluzie han defendido que aunque cada entidad busca "un acento distinto", siempre se coordinan y apoyan de forma mutua, y en relación a los Comités de Defensa de la República (CDR) han señalado que es más complicado tratar con ellos, pues no tienen un portavoz claro y cada asamblea territorial tiene autonomía, pero han defendido que "siempre han actuado desde la más estricta no-violencia".