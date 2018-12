Los presos piden calma a las bases independentistas para no perjudicar su defensa

Los líderes independentistas en prisión preventiva piden calma a la población. Han asegurado que el juicio ante el Tribunal Supremo (TS) requiere de su serenidad y firmeza, y ante la impotencia que creen que pueden sentir quienes observan su situación han dicho: "De la misma manera que podemos entender la necesidad de desbravar la impotencia también tenemos que decir claramente que esto, lejos de favorecer nuestra causa, la perjudicaría, igual que también perjudicaría los objetivos políticos del país que queremos". El exconseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que se encuentra en huelga de hambre en la prisión de Lledoners, ha remarcado en una entrevista en RAC1 que las protestes que pueda haber el próximo día 21, con ocasión de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, deben ser “cívicas, pacíficas y democráticas".

En una carta publicada en Vilaweb, los nueve soberanistas presos, la exconsellera Dolors Bassa; el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, aseguran que afrontarán el juicio convencidos de su inocencia y como una oportunidad para denunciar lo que consideran una vulneración de sus derechos civiles y libertades ciudadanas: "Cuando declaremos ante el TS, no renunciaremos, no capitularemos, no nos rendiremos. Al contrario. Mantendremos la cabeza bien alta y hablaremos claro, convencidas y convencidos plenamente de nuestra inocencia y de la legitimidad de nuestras acciones y nuestras convicciones".

Han pedido una "unidad estratégica granítica, construida sobre la premisa del respeto y la generosidad", y creen que es la única manera de afrontar el juicio y no ceder a la voluntad de la represión de desestabilizar y dividir al independentismo.

Los presos están convencidos de que no han cometido ningún delito: "Es esta plena convicción de inocencia la fuente de nuestra serenidad y de nuestra ambición de situar el juicio con una gran oportunidad para denunciar las arbitrariedades y la vulneración de los derechos civiles y libertades ciudadanas". Asimismo, insisten en que no confían en que puedan tener un juicio justo y que saben que pueden ser condenados, pero que los poderes del Estado "nunca podrán demostrar que su condena sea justa y esté soportada por hechos y pruebas".

Joaquim Forn, que ha insistido en la entrevista en que cualquier protesta debe ser pacífica però “a cara descubierta, sin escondernos de nada”, ha pedido apoyo político "explícito" a los Mossos d'Esquadra y "facilitarles el trabajo". Considera que los Mossos y el actual conseller, Miquel Buch, "necesitan apoyo político y social explícito, como el que yo recibí", y ha advertido que "muchos partidos quieren que desaparezcan los Mossos y no entender esto es no entender el trabajo que tiene Buch por delante".

Joaquim Forn ha declarado también que no descarta ser candidato por Barcelona en las próximas elecciones municipales pero opina que en la capital catalana "hace falta una lista unitaria" de todos los independentistas.