Borràs asegura que el conseller Buch le informó de que los Mossos no la investigaban

La consejera de cultura, Laura Borràs, ha asegurado este miércoles en Rac1 que el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, le informó este martes de que no estaba siendo investigada por los Mossos. El Departamento niega categóricamente que el consejero le diese cualquier dato. “Le dijimos que era un tema judicializado, bajo secreto de sumario”, ha explicado una portavoz, que admite que Borràs se puso en contacto con el conseller. En otra entrevista posterior en Catalunya Ràdio, Borras ha rectificado: "Es un caso bajo secreto de sumario. El conseller no me ha pasado ningún tipo de información". Finalmente, en la Ser, Borràs ha aclarado que el consejero sí le dijo que no se la investigaba: “Lo tenía al lado [en el consell de Govern] y le comenté que parecía que 'me investigan'. Y me dijo: ‘Espera, deja que lo mire. No se te investiga. Pero vaya, hay secreto de sumario, no sé nada”.

Los Mossos investigan por orden del juzgado de instrucción 9 de Barcelona unos presuntos contratos irregulares en la etapa de Borras al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. En la entrevista en Rac1, Borràs ha defendido su inocencia y ha asegurado que se miró con lupa cada gestión.

Los Mossos registraron este martes la sede de la Institució de les Lletres Catalanes y también acudieron al CTTI. Allí buscaron copias de correos electrónicos para comprobar el presunto troceo de contratos para la renovación de páginas webs, y así evitar sacar a concurso público el trabajo.