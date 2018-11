La guerra de las basuras se disputa en Valdemingómez

La guerra de las basuras de Madrid tiene tres campos de batalla. El primero está en Alcalá de Henares, donde está a punto de llenarse completamente el vertedero que recibe las 180.000 toneladas anuales de desperdicios que generan los 31 municipios del Este y sus 700.000 habitantes. El segundo está en Loeches, donde las protestas vecinales no han evitado que empiecen las obras para construir la planta que lo sustituya. Y el tercero está en Valdemingómez, donde los municipios afectados quieren llevar su basura durante los meses que transcurrirán entre la colmatación del centro de Alcalá de Henares y la puesta en marcha del de Loeches. ¿El problema? Que el Ayuntamiento de la capital no parece inclinado a prestar ese vertedero y que la Comunidad está dispuesta a tomar una decisión unilateral si no se llega a un acuerdo y se genera un problema de salud pública porque las basuras queden sin destino.

“Tengo dos mandatos, reducir el nivel de incineración y el nivel del vertedero[de Valdemingómez] y desplegar la recogida y recuperación de basura orgánica en todos los distritos de Madrid”, recuerda la concejal Inés Sabanés, que en principio considera esos dos compromisos incompatibles con aceptar más basura. "La Comunidad no puede pretender que por su desidia y falta de planifiación con el tema de residuos haya que añadir mas penosidad a los vecinos y vecinas de Vallecas, el Ensanche, y otros distritos del sur, así como municipios del sureste", añade.

En paralelo, fuentes del Gobierno regional advierten de un posible problema de salud pública: sin un vertedero que sustituya al de Alcalá hasta que entre en funcionamiento el de Loeches, la basura quedará en las calles. Eso, subrayan los interlocutores consultados, obligará a la Comunidad a intervenir, decidiendo el destino de la basura y denunciando el caso ante la fiscalía. Antes de llegar a ese punto, en el que se podría plantear Pinto como destino alternativo, se trabaja contrarreloj: los técnicos calculan que el vertedero de Alcalá se llenará entre marzo y abril, dependiendo de la basura que generen las Navidades.

"Apelo a lo que siempre dice la alcaldesa Carmena, a la solidaridad entre municipios, y más cuando en el futuro puede necesitar instalaciones fuera de la ciudad", contesta el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad, Carlos Izquierdo. "La solución idónea es trasladar esos residuos al vertedero de Valdemingómez, por ser el más cercano, porque el coste es el menor y en último lugar porque es neutro", añade, en referencia a que los municipios del Este aceptarían verter en Loeches una cantidad equivalente a la que Madrid asuma ahora en Valdemingómez. "El presidente de la mancomunidad ha llamado en numerosas ocasiones a Sabanés. Como las llamadas no han sido contestadas, se ha puesto en contacto con nosotros para que mediemos".

"Madrid no ha contestado", confirma Javier Rodríguez Palacios, presidente de la mancomunidad del Este, que también es alcalde de Alcalá de Henares. "Esto podría derivar en una situación de emergencia que capacite a la Comunidad a determinar dónde va esa basura, y lo lógico es no llegar a eso", sigue. "Proponemos pagar las tarifas que pagan otros municipios, como Rivas-Vacíamadrid".

El proyecto, sin embargo, no solo cuenta con la oposición del equipo de Carmena. Los vecinos de Valdemingómez llevan años conviviendo con el mal olor que genera la instalación. Tampoco quieren el vertedero los habitantes de Alcalá, donde se podría haber ampliado, ni los de Loeches, movilizados en contra de la nueva instalación. Los representantes de la mancomunidad del Norte y los del Oeste respondieron con una negativa cuando sus homólogos del Este les pidieron usar sus vertederos, alegando que también están al borde del colapso. Y eso sirve para dimensionar el problema: la guerra de las basuras se trasladará próximamente a otras zonas de la Comunidad.

