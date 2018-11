Presidencia marca a Economía en la negociación de los Presupuestos con los comunes

La Vicepresidencia Económica, liderada por el republicano Pere Aragonès, no negociará en solitario los Presupuestos con el grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem. En las reuniones, que comienzan mañana por la mañana, también participarán altos cargos del Departamento de Presidencia, que entre otras materias se encarga de la coordinación interdepartamental. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, explicó ayer que no llegarán a la mesa con una propuesta de reforma fiscal pero que están abiertos a analizar las peticiones de los comunes.

Artadi, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, hizo ayer evidente su control de los intríngulis del proyecto de cuentas en las que trabaja el equipo de Aragonès. Pese a ello, la consejera no participará personalmente en las negociaciones con los comunes, si bien su departamento estará representado por su número dos, la secretaria general, Meritxell Masó, y el secretario del Govern, Víctor Cullell.

La propia portavoz explicó que a la reunión con los comunes iría una “representación de diferentes departamentos”, un hecho no habitual. La decisión de priorizar el encuentro con esa formación de izquierdas —también habrá encuentros con otros grupos— radica en que han sido los únicos que, de momento, han mostrado voluntad de pactar. Tanto es así que ya plantearon un aumento en el gasto social de 1.700 millones de euros, reivindicando una reforma fiscal.

El Govern, sin embargo, no llegará a la mesa de negociación con una propuesta propia de cambios en la política fiscal, más allá de incluir los impuestos incluidos en la ley de Cambio Climático. Esta norma estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional, que ha levantado la suspensión, por lo que será fácil recuperar el impuesto de grava las emisiones de CO2 de los coches. “No pondremos una revisión fiscal sobre la mesa, pero eso no significa que no lo vayamos a hablar”, dijo.

La propuesta hecha por los comunes incluye además un aumento del 2% en el tramo del IRPF para las rentas más altas y la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones. La portavoz recordó que, si bien las cuentas tendrán un carácter expansivo con respecto a las de 2017, el margen para asumir nuevos gastos es reducido. “Todos desearíamos incrementar el gasto y reducir la presión fiscal a las clases medias. Tenemos que cruzarlo todo”, advirtió. Artadi negó que en el seno del Govern exista una división respecto a las cuentas.