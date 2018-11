La fotografía, el mejor aliado de la naturaleza

Ricardo Núñez Montero se encontraba de visita en Uganda, en el parque nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, cuando se encontró a Kuhirwa, una hembra de gorila de montaña, que parecía estar jugando con una rama. Nada más lejos de la realidad. Aquello con lo que parecía jugar eran los restos del cuerpo de su cría. La joven gorila llevaba semanas paseando el cadáver por la jungla, limpiándolo y cuidándolo como si estuviera vivo. “El guía nos explicó que ese tipo de comportamientos se da en hembras jóvenes que pierden a sus bebés, también muy jóvenes, a veces la misma noche de parir, porque no lo quieren abandonar”, cuenta el Núñez que no se lo pensó dos veces e inmortalizó aquella escena. Kuhirwa acabó comiéndose los huesos de su pequeño como alimento. Esta es una de las 100 imágenes que componen la muestra de fotografía de naturaleza Wildlife Photographer of the Year, que puede verse en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) hasta el 9 de diciembre*. [Fotogalería: imágenes de la exposición]

Fotógrafo aficionado desde hace tiempo, Núñez nunca había presentado una de sus fotografías a este certamen, el más prestigioso del mundo en conservación que celebra este año su 54ª edición. No solo se siente afortunado por haber resultado ganador en la categoría Comportamientos Mamíferos, si no por haber estado en el lugar y el momento adecuados.

Además de suerte, la fotografía de naturaleza requiere de mucha perseverancia. “Cuantas más veces estés, más probable es que suceda esa foto que quieres”, dice Núñez, que viaja frecuentemente a Uganda por trabajo. “Cada que voy, me entusiasma visitar las comunidades de gorilas de montaña, formadas por varias familias. De tanto ir, a veces me encuentro historias como esta”, dice. Y continúa. “Además de estar preparado para ese momento, hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas y de luz. La jungla y los animales son difíciles de fotografiar”.

Núñez no es el único español que participa en esta muestra. “Son un total de nueve españoles y eso nos hace sentir muy orgullosas. Que la gente sepa que en España hay un potencial increíble para la fotografía de naturaleza”, dice Elena Vergara, responsable de Tucutucu Producciones Culturales, organizadora de esta exposición. Entre ellos se encuentra el joven fotógrafo Carlos Pérez Naval, ganador en la categoría de 11 a 14 años con su fotografía Mundo pequeño. Esta instantánea retrata el paso de una mariquita por un muro de piedra impregnado de pirolusita (dióxido de manganeso) que parece, según el joven autor, “dibujos orientales en papel de arroz”.

El premio absoluto de Wildlife Photographer of the Year 2018 ha sido para el fotógrafo holandés Marsel van Oosten por su imagen La pareja dorada, que muestra una pareja de monos dorados de nariz chata en el bosque de las Montañas de Qinling, China, el único hábitat de estos primates en peligro de extinción. “La fotografía permite mostrar la belleza de la naturaleza, sus colores, y esta imagen ganadora es una muestra de ello”, dice Luis Suárez, responsable de especies de World Wildlife Fund España (WWF), entidad colaboradora en la difusión de esta muestra que celebra este año su 50º aniversario. “Es, además, una aliada indispensable para la conservación de la naturaleza porque nos permite denunciar las crueldades que cometemos contra ella”, añade.

Según un informe de WWF, en algo más de 40 años se ha perdido el 60 por ciento de las poblaciones de aves, mamíferos, anfibios y reptiles debido a la actividad humana. “Imágenes como estas nos acercan a la realidad animal, precisamente ahora que más lejos parecemos estar. Nos recuerdan que no somos tan diferentes y que solo nosotros podemos evitar que se sigan perdiendo especies”, concluye Suárez. Wildlife Photographer of the Year cuenta también con un espacio dedicado a la trayectoria de WWF en conservación medioambiental.

*Precio de las entradas: Entrada general: 4 euros los lunes, miércoles, jueves y viernes no festivos; 5 euros los sábados, domingos y festivos. Martes no festivos: 3 euros. Tarifa reducida para personas discapacitadas, personas desempleadas, personas mayores de 65 años, Carnet Joven (todos los casos debidamente acreditados): 3 euros de lunes a viernes no festivos; 4 euros los sábados, domingos y festivos. Entrada gratuita para los menores de 13 años.

