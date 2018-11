El independentismo admite que puede mantener el apoyo puntual a Sánchez

Los diputados de Esquerra Republicana y PDeCAT insistieron ayer en que no cuenten con sus votos decisivos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, aunque eso no significa que no puedan dar apoyos puntuales al Gobierno en otros asuntos. Los partidos independentistas reconocen que no les conviene un adelanto electoral y que ha de continuar el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat mientras dure la legislatura.

Cuatro días después de conocer los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del procés,el independentismo siguió digiriendo las duras acusaciones por rebelión, sedición y malversación que pesan contra sus líderes. Los republicanos reunieron ayer a su comisión permanente, como cada lunes, y ratificaron su oposición a las cuentas de Pedro Sánchez. “Es un no clarísimo”, aseguró Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de Esquerra en la Cámara catalana. El partido de Oriol Junqueras considera que no se ha producido ninguno de los gestos que esperaba el independentismo para apoyar las cuentas y que, en ese escenario, que no cuenten con ellos. “La justicia se ha expresado con una virulencia superior a la que cabría esperar”, dijo Sabrià.

Las cuentas se hallan en punto muerto ANABEL DÍAZ Después de la semana de la conmemoración de la Constitución. Este fue el último emplazamiento del Gobierno sobre la presentación de los Presupuestos para 2019 que siguen sin existir. Si se mantuviera esa previsión, la próxima semana el Consejo de Ministros debiera aprobarlos y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los explicaría tras hacer entrega de los mismos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. A partir de ese momento empezaría la tramitación con comparecencias en el Congreso de cada responsable de departamento a petición de la oposición. Los trámites llegarían hasta la primavera como ocurrió con los actualmente en vigor. Lo nuevo es que el PDeCAT y ERC han negado su apoyo al conocer las peticiones de penas para los políticos presos independentistas

Más comedido se expresó el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quién en declaraciones a TV3 separó el apoyo a los Presupuestos de la relación del día a día entre administraciones. “Se ha de separar el diálogo entre Gobiernos de lo que es la estabilidad parlamentaria entre formaciones políticas”, pidió Aragonès. Esquerra no se plantea protagonizar un boicot de sus diputados en el Congreso como señal de protesta. “No debemos renunciar a que se escuche la voz del independentismo en todas partes”, aseguró.

Presión de los comunes

Los dirigentes de Esquerra admiten que no le interesa un avance de las elecciones generales que podría decidir Sánchez si no se aprueban los Presupuestos, pero recuerdan que se podría seguir gobernando con una prórroga. De ahí que los republicanos rechacen la “presión” a la que dicen que se les está sometiendo, especialmente por Podemos, para que den el sí en el Congreso.

Catalunya en Comú-Podem condicionó ayer su apoyo a las cuentas de la Generalitat a cambio de que el independentismo apruebe los Presupuestos del Estado, pero Sabrià restó importancia a esa exigencia. “No nos replanteamos nada en función de lo que han dicho los comunes, porque lo que ha pasado es de extrema gravedad”, reiteró Sabrià con relación al escrito de acusación de la fiscalía conocido el pasado día 2.

El PDeCAT se reunirá a finales de esta semana con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para perfilar su posición en el nuevo escenario. Su planteamiento sobre cómo abordar la relación con el Gobierno del PSOE es similar al pragmatismo de Esquerra. Fuentes del partido de Carles Puigdemont consideran que es “imposible” apoyar los Presupuestos tras conocer los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, pero ven posibles apoyos puntuales en el Congreso. De hecho, los diputados ya han hecho público su interés en negociar, por ejemplo, la llamada tasa Google o el impuesto de Transferencias Financieras.