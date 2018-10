Maragall: “No regalaremos a Valls una campaña entre unionismo e independentismo”

El consejero de Acción Exterior de la Generalitat y alcaldable de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha rechazado este martes plantear las elecciones municipales en la capital en términos nacionales. “No reglaremos a [Manuel] Valls una campaña entre unionismo e independentismo. Los barceloneses no se lo merecen”, ha respondido a la pregunta de si mantiene su rechazo a la lista conjunta de formaciones independentistas. En este sentido, ha insistido en que a las formaciones “del bloque republicano han salido mejor paradas” cuando se han presentado separadas.

En su intervención en el ciclo 'Dinars Cambra' de la Cámara de Barcelona este martes, Maragall ha asegurado que el suyo será un proyecto “progresista y republicano” y ha señalado que se concentrará “en ser la primera fuerza”. Pero ante un escenario de un pleno muy atomizado, sobre el escenario postelectoral ha ironizado con la realidad del actual gobierno de la alcaldesa Ada Colau: “Ante la experiencia de que se puede gobernar con 11 concejales, de aquí para arriba, cualquier combinación será mejor, no nos agobiemos. Barcelona merece un gobierno potente y estable”. Un gobierno, ha precisado, “que arriesgue, se equivoque, tenga estrategia, vuelva a empezar, lo peor que se puede hacer es gestionar ordenanzas”. Habida cuenta de que el grupo municipal de ERC no quiso apoyar la unión del tranvía por la Diagonal, el alcaldable no ha querido revelar cual será su postura en esta cuestión tan concreta.

Ha sido una convocatoria con una asistencia moderada, sin grandes empresarios en la sala, pero tampoco nombres relevantes de la ciudad o miembros de otros partidos del Ayuntamiento de Barcelona. Quizás por la condición de Maragall de consejero que se marcha y alcaldable recién nombrado formalmente.

Maragall también se ha referido al auge de la extrema derecha y ha asegurado que “la democracia está en peligro”. Tras recordar los resultados de las elecciones del pasado fin de semana en Brasil o Alemania, ha lamentado que “la ultraderecha en España no podemos decir que no esté presente, con distintas formaciones, caras o disfraces y cada vez más presente incluso en apoyo democrático”. “Tenemos que comenzar a plantarle cara”, ha concluido.

Sobre la presencia de políticos presos en Cataluña ha afirmado: “Nos acercamos a momentos críticos, pero les pido que seamos capaces de reaccionar en nombre de la libertad y la democracia”. Y en referencia a la política europea, ha criticado el Consejo Europeo por ser “la institución menos transparente, controlada democráticamente, con mecanismos de apoyo mútuo que implican silencios y protecciones como los que ha habido en relación a Hungría o Rumanía”.