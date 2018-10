Torra vaticina que el juicio contra los 18 imputados por el ‘procés’ será una “farsa”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pronunciado este mediodía un discurso en el Palau de la Generalitat, coincidiendo con el primer aniversario de la declaración de la fallida república catalana, en la que ha vaticinado que en juicio del procés, que empieza en enero, será “una farsa” como así lo sugieren las justicias de otros países europeos que han descartado la extradición de los políticos huidos de la justicia española. En su mensaje institucional, Torra, que ha señalado que el juicio es contra "millones de catalanes", se ha sentido interpelado por aquella declaración unilateral de independencia y ha condenado la actuación “represora” del estado.

“Hemos venido a construir un Estado. Tal día como hoy, se proclamaba la república, votada por el Parlament. Por el peso represivo del Estado, cayó el gobierno legítimo democrático y contra cientos de ciudadanos, alcaldes y regidores”, ha afirmado. El president ha recalcado que el derecho a la autodeterminación no es propiedad de ningún Gobierno y ha apelado a los catalanes a no renunciar nunca a “su libertad”. “Las cárceles y el exilio son la semilla de nuestra libertad”, ha afirmado.

Torra ha considerado la situación irreversible y que no hay marcha atrás en el proceso independentista. "No es fácil: pero volver atrás no es una opción. Los derechos no serán moneda de cambio de ninguna negociación", ha afirmado en referencia a la oposición de los partidos independentistas a pactar Los Presupuestos.

El discurso de Torra coincide justo antes de la celebración de la asamblea fundacional de La Crida, el partido que impulsa el expresident Carles Puigdemont, el propio Torra y Jordi Sànchez, diputado de Junts per Catalunya, encarcelado en Lledoners, y que miembros del PDeCAT temen que sea una OPA. La Crida empieza a arrancar esta tarde en Manresa (Barcelona) y, de momento, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha rechazado su asistencia para decidir más adelante cuál debe ser el encaje de los neoconvergentes en el nuevo movimiento.