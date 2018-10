Compuestos y sin banquetes

Nacho y Esperanza no salían este viernes de su asombro. Se miraban con cara desesperada y sin saber dónde celebrarán el banquete de su boda el próximo sábado. El restaurante que habían elegido, el Palacio de la Misión, fue clausurado por la mañana debido a una deuda de 700.000 euros con la empresa municipal Madrid Destino. Como esta pareja, hay más de un centenar que ven peligrar la celebración de su enlace.

La pareja había reservado el 11 de abril para los 150 invitados de su boda. “Nos gustó mucho este sitio. El suelo lo tenían de damero, las lámparas eran de forja y la distribución impresionante”, describe ella. Toda esa ilusión se rompió a las 19.45 del jueves cuando recibieron un correo electrónico por parte de la dirección del restaurante. En el texto se decía que “lamentablemente” no habían podido llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y el viernes se clausuraría el local.

Algunos afectados acudieron la noche del mismo jueves para pedir explicaciones a los dueños. Solo estaba uno de ellos, Antonio Galán, visiblemente afectado y sobrepasado por los acontecimientos. El otro, Alfonso Lara, no estaba. Mientras, los 19 empleados del restaurante cargaban en furgonetas los alimentos, el mobiliario y la maquinaria, en una misión contrarreloj.

Antonio Galán calificó de “auténtica estafa” lo que ha vivido en los últimos años con el Ayuntamiento de Madrid: “Quisieron crear un espacio de restaurantes de cierto nivel pero nos han ido abandonando. Nos han ido poniendo unas condiciones leoninas y nadie puede cumplirlas”. En los últimos años han cerrado ya cinco locales como Currito, A Casiña y el Guipuzcoano, entre otros, recuerda el dueño del Palacio de la Misión. Muchos de ellos terminaron okupados y con los edificios destrozados.

Fuentes de Madrid Destino, a quien pertenecen estos edificios de la Casa de Campo, explicaron que los dueños del Palacio de la Misión arrastran una deuda de 700.000 euros en concepto de canon municipal. Este débito se viene generando desde 2002. La empresa municipal llegó a un primer acuerdo en octubre de 2017, en virtud del cual se paralizó un primer desahucio. Los propietarios se comprometieron a abonar la deuda. Después hubo un segundo intento de lanzamiento hasta que se ha llegado a este, ordenado por un juzgado de la capital.

A las 9.30 del viernes se presentaron técnicos municipales acompañados de dos patrullas de la Policía Municipal y de la Policía Nacional para efectuar la clausura del local. Esta le fue notificada el pasado septiembre.

Los banquetes de las cuatro bodas previstos para este fin de semana, con más de 400 invitados en total, han sido reubicadas de manera urgente en otros locales. La de ayer viernes por la tarde se celebró en un restaurante próximo al clausurado, mientras que las tres restantes se distribuirán en hoteles de la capital. Otras han quedado en el aire, como la de Nacho y Esperanza. “Nos ha dicho que nos iba a devolver los cerca de 4.000 euros que le dimos de adelanto”, reconoce ella. En otros casos, la reserva consistió en la entrega de 1.800 euros. Los dueños se han comprometido a devolver todas las cantidades a los afectados en los próximos días. Eso sí, han pedido tiempo para organizar sus cuentas y los pagos.

Conforme fue avanzando la mañana, llegaron más parejas, como la formada por el ecuatoriano Steven y la hondureña Jacqueline. Se casan el próximo 2 de noviembre en Rivas-Vaciamadrid y ya habían entregado unos 3.000 euros para un banquete de 80 invitados. “Me enteré porque una chica lo colgó en una aplicación de móvil. No me lo creía, pensé que era una broma. Comenzamos a llamar, a llamar y a llamar y nadie nos respondía”, se quejaba Jacqueline. “Estoy con un disgusto muy grande porque estaba muy ilusionada con el sitio y no me esperaba que a menos de 15 días me ocurriera esto”, añadía con voz triste.

Mientras, los empleados del Palacio de la Misión se reunieron en el restaurante situado enfrente y acordaron interponer una demanda colectiva contra sus propietarios, según informó el jefe de cocina, David Riol. “Yo he pedido una reunión con el Ayuntamiento para ver si hay alguna posibilidad de que podamos reabrir el restaurante los propios empleados. Lo veo difícil pero lo tenemos que intentar antes que quedarnos en el paro”, explicó Riol.